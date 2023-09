Legionáři: Čtyři a půl gólu na utkání, první zápis už po sedmi minutách i nula č. 31

Ondřej Lingr se v Nizozemsku zapsal do statistik hned v prvním startu.

Zatím nadále platí, že co bundesligové kolo, to gól českého hráče. Tentokrát se v Německu prosadil Adam Hložek (21), jenž sice v Leverkusenu nedostává tolik prostoru, nicméně když už jej má, umí být produktivní. Jiří Pavlenka (31) se ve čtvrtém soutěžním utkání Werderu dočkal premiérového vítězství i čistého konta, Ondřej Lingr (24) se v Nizozemsku zapsal do statistik hned v prvním startu, při drtivé výhře Feyenoordu zaznamenal asistenci už po sedmi minutách na hřišti. V Evropě došlo i k několika českým soubojům.

West Ham vkročil do sezony výtečně, po úvodní remíze v Bournemouthu posbíral tři vítězství v řadě a drží se na čtvrté příčce tabulky o dva body za obhájcem titulu Manchesterem City. Naposledy Kladiváři uspěli v Lutonu 2:1, k čemuž přispěl i Vladimír Coufal. Reprezentační krajní obránce stejně jako v předchozích duelech absolvoval plnou minutáž, na hřišti nováčka Premier League byl autorem 51 přihrávek, vyslal i jednu klíčovou, vyhrál sedm osobních soubojů a předvedl dva úspěšné obranné zákroky. Od Livesportu za vysloužil hodnocení 7.5, své dosud nejvyšší v aktuálním ročníku.

Nehrál: Tomáš Souček, West Ham

S velkou konkurencí v sestavě Leverkusenu se Adam Hložek zatím pere poměrně statečně, tedy alespoň v řeči čísel. V aktuální sezoně naskočil do všech čtyřech soutěžních klání, přičemž ani v jednom z nich se nedostal přes 22 minut. Těch má včetně nastavení na kontě 60 a během této doby stihl už tři góly –⁠ ke dvěma v domácím poháru přidal v neděli po třech minutách na hřišti i závěrečnou trefu při domácí demolici Darmstadtu 5:1, když zblízka usměrnil do brány přihrávku Noaha Mbamby. Na gól tak někdejší sparťan potřebuje 20 minut, což činí průměr čtyři a půl zásahu na utkání.

Wolfsburg poprvé v sezoně zaváhal, po vítězství v poháru a dvou ligových triumfech si připsal porážku 1:3 v Hoffenheimu. Václav Černý, jenž po odchodu Lukáše Ambrose na hostování do třetiligové rezervy Freiburgu zůstal v kádru Vlků jediným Čechem, znovu nechyběl v zahajovací sestavě. A ani tentokrát nedohrál až do konce, hřiště opustil v 83. minutě. A byť si vysloužil dosud nejnižší známku za dobu svého působení v Německu, 6.4, čísla neměl špatná. Vyprodukoval tři střely, z toho jednu na branku, přidal 17 úspěšných přihrávek a jednu klíčovou.

Podobně jako Wolsburg našel prvního přemožitele v ročníku i berlínský Union. Doma padl s Lipskem, proti němuž hrál od 64. minuty bez vyloučeného Kevina Vollanda, jednoznačně 0:3 a nenavázal na jasné výhry 4:1 nad Mohučí a Darmstadtem. Alex Král i tentokrát odehrál na pozici defenzivního záložníka celé utkání, odnesl si hodnocení 6.2 a v prvním poločase dostal žlutou kartu, svou čtvrtou v Bundeslize. I po 35 soutěžních utkáních v Německu nadále čeká na první gól či asistenci.

Královy statistiky proti Lipsku. Opta by Stats Perform / @fcunion

Po třech kolech má Mönchengladbach na kontě jediný bod za úvodní divokou remízu 4:4 v Augsburgu, poté doma nestačil na Leverkusen a naposledy ani na Bayern. S obhájcem titulu prohrál 1:2, ač do druhého poločasu šel s náskokem 1:0 a remízový stav držel ještě pět minut před koncem. Tomáš Čvančara tentokrát příliš vidět nebyl, vyhrál sice pět osobních soubojů, ale poprvé v Německu si nepřipsal ani jednu střelu a v 59. minutě byl stažen ze hřiště. Livesport jej ocenil známkou 6.4. Borussia může nepodařený vstup do sezony zvrátit po reprezentační přestávce na hřišti nováčka z Darmstadtu.

Nepodařený začátek ročníku zažehnal Werder a podařilo se mu to ve velkém stylu. Přestože mu před víkendem svítila v kolonce vstřelených gólů nula a před pár dny přišel o nejlepšího střelce minulé sezony Niclase Füllkruga, jenž přestoupil do Dortmundu, rozstřílel na Weserstadionu Mohuč 4:0. Třemi zákroky pomohl k triumfu Jiří Pavlenka, jenž se blýskl zejména ve 26. minutě proti střele Jaea-Sunga Leeho. Hlučínský rodák se dočkal 31. čistého konta v Bundeslize, potřeboval na ně 171 startů. Pro srovnání –⁠ ve Slavii mu na 35 nul stačilo 103 utkání. Pět jich Pavlenka posbíral ve 2. Bundeslize a sedm v Německém poháru.

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Pavel Kadeřábek, Hoffenheim

Jakub Jankto se na konci června vrátil z hostování ve Spartě do Getafe, kde mu ale skončila smlouva a on zamířil jako volný hráč do Cagliari. A pomalu se zabydluje v sestavě. V prvním ligovém duelu sezony odehrál závěrečnou půlhodinu, v dalších dvou už figuroval v úvodní jedenáctce. Naposledy odehrál 65 minut zápasu v Boloni, který domácí ovládli 2:1. Ve 20. minutě se Jankto probil přes dva protihráče, třetí mu ale v nadějné pozici balon odpálil. Cagliari má na kontě jediný bod a zůstává předposlední, český křídelník obdržel za sobotní výkon od Livesportu známku 6.3.

Nehráli: Antonín Barák, Fiorentina, David Zima, Turín FC, Lukáš Vorlický, Atalanta

Úřadující nizozemský šampion Feyenoord sice na úvod ročníku dvakrát zakopl, když ztratil čtyři body za remízy, nicméně poslední dva zápasy ovládl při působivém skóre 11:2. Naposledy roznesl Utrecht na jeho stadionu 5:1, na čemž se asistencí na poslední branku podílel i Ondřej Lingr. Český ofenzivní univerzál vyběhl na hřiště v 85. minutě a o sedm minut později vyslal do samostatného úniku další letní posilu Yankubu Minteha, jenž obešel gólmana a poslal míč do odkrytě sítě. Lingr vzhledem k nízkému počtu odehraných minut nebyl hodnocen.

Michal Sadílek zkraje aktuální sezony pravidelně rotuje sestavou Twente, tradiční post středního záložníka mění za pozici levého krajního obránce. Na té nastoupil i v nedělním utkání ve Volendamu, odkud si hosté odvezli vítězství 2:0 a po třech kolech Eredivisie mají plný počet devíti bodů a přesvědčivé skóre 9:2. Český reprezentant, jenž má v aktuální ligové sezoně bilanci 1+1, se v 87. minutě dostal k nebezpečné střele z rohu šestnáctky, sedmý gól v nejvyšší nizozemské soutěži ale nepřidal. Od Livesportu byl ohodnocen známkou 7.3.

Výběr z dalších soutěží

Vladimír Darida pomohl gólovou asistencí k domácímu vítězství Arisu nad Asterasem Tripolis 3:2 a ve třetím ligovém startu sezony si připsal první bod. V neděli absolvoval plnou porci minut a za svůj výkon si od Livesportu odnesl hodnocení 7.9, celé utkání odehrál i Jakub Brabec, jehož známka se dostala na hodnotu 6.5.

Petr Schwarz pomohl ve středu Slasku v dohrávce třetího kola Ekstraklasy vítězným gólem do sítě Pogonu k venkovnímu triumfu 2:0, v neděli byl u domácí výhry 2:1 nad Jagiellonií, za níž strávil 82 minut na hřišti Michal Sáček. Schwarz dostal známky 7.8, resp. 7.0 a se Slaskem je na druhém místě ligy, Sáček obdržel hodnocení 7.2.

Marek Hanousek se rovněž potkal s krajanem, Widzew totiž zavítal na hřiště Legie. Domácí, za něž na 20 naskočil do hry Tomáš Pekhart, vyhráli 3:1 a jsou v čele tabulky. Hanousek dostal žlutou kartu a známku 6.4, Pekhart se tentokrát neprosadil, i tak je se čtyřmi góly druhým nejlepším střelcem ligy. V hodnocení se v neděli dostal na 6.6.

Pozn.: V Portugalsku Češi nenastoupili.