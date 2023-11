Legionáři: Gólová série, první trefy na nových adresách i asistence č. 14 a 15

Po reprezentační přestávce Tomáš Souček (28) navázal, kde přestal před ní – trefou v závěru zápasu rozhodl o vítězství West Hamu. V součtu s národním týmem tak táhne sérii čtyř utkání se vstřeleným gólem. Tomáš Přikryl (31) poprvé skóroval za Wartu Poznaň, premiérovou branku na nové adrese zaznamenal i Tomáš Kalas (30) ze Schalke. Martin Frýdek (31) pomohl Lucernu k výhře dvěma asistencemi, v sezoně má na kontě čtyři a od podzimu 2020, kdy Česko vyměnil za Švýcarsko, už 15. Jak se vedlo dalším legionářům?

V základní sestavě West Hamu opět nastoupili oba Češi a v Burnley o sobě dal už ve druhé minutě vědět Tomáš Souček. Reprezentační kapitán, který opět operoval na pozici ofenzivního záložníka, se prodral k hlavičce, jeho pokus však směřoval doprostřed brány a James Trafford jej zlikvidoval. V závěru prvního poločasu se v hlavní roli ocitl pro změnu Vladimír Coufal, po jehož kontaktu s Lukem Koleoshou se domácí domáhali penalty. Tu ale rozhodčí po přezkoumání videa neodpískal. Po právu, italský teenager se svalil poté, co si naběhl do Coufalova pozadí.

Góly padaly až po přestávce a jako první překvapivě udeřilo Burnley – po faulu Mohammeda Kuduse už sudí pokutový kop nařídil a Jay Rodríguez se nemýlil. K vyrovnání byl po centru Coufala blízko Kurt Zouma, skóre se však měnilo až v 86. minutě. Kudus odčinil svůj penaltový faul, když se šikovně protáhl po pravé straně a jeho střílenou přihrávku si srazil do vlastní sítě Dara O'Shea. V nastavení se do role hrdiny Kladivářů opět pasoval Souček, který se utrhl obránci, po ideálním centru Kuduse uklidil balon pravou placírkou k bližší tyči a rozhodl o výhře 2:1.

Mönchengladbach prožil v Dortmundu snový vstup do zápasu, když ve 28. minutě vedl po gólech Rocca Reitze a Kouadia Koného už 2:0, pak se ale sesypal. Domácí ještě do přestávky skóre otočili a v 97. minutě pečetil jejich vítězství 4:2 Donyell Malen. Tomáš Čvančara se do základní sestavy nevešel, na trávník se dostal ihned po přestávce. A svezl se s nevýrazným výkonem hostů, kteří ve druhém poločase ani jednou nevystřelili na bránu. Český útočník si tak ligovou bilanci čtyř gólů a jedné asistence nevylepšil, za sobotní výkon dostal známku 6.1.

Na téměř měsíc odstavilo Pavla Kadeřábka zraněné koleno, v neděli už byl připraven na lavičce Hoffenheimu v utkání s Mohučí. Ta se před přestávkou ujala vedení, domácí odpověděli zkraje druhé půle, kdy už byl na hřišti i český krajní obránce. A na vyrovnávací brance měl zásadní podíl, když se uvolnil se na pravé straně a poslal dlouhý centr na Roberta Skova, který skóroval. Ve vypjatém závěru ještě hostující Aymen Barkok zahodil penaltu, Marco Richter dvakrát trefil z přímého kopu břevno a zápas tak skončil 1:1. Kadeřábek byl ohodnocen známkou 7.

Wolfsburg po necelém měsíci znovu přivítal Lipsko, proti němuž si Václav Černý v pohárovém utkání připsal první branku v Německu. Reprezentační křídelník v sobotu nechyběl v základní sestavě a vidět byl zejména v úvodu zápasu, kdy domácí soupeře zatlačili. Černý vyslal do velké šance Mattiase Svanberga, jenž však sám před bránou selhal, a poté byl na začátku akce, z níž Jonas Wind poslal VfL do vedení. Lipsko po přestávce vyrovnalo, v 66. minutě ale rozhodl o domácí výhře 2:1 Rogerio. Černý byl střídán sedm minut poté, Livesport jeho výkon ocenil známkou 6.7.

V základní sestavě Leverkusenu opět scházel Adam Hložek, do utkání v Brémách zasáhl v 81. minutě, kdy hosté vedli 3:0. Včetně nastavení tak odehrál 14 minut, což byl v Bundeslize jeho nejdelší časový úsek od 8. října. Krátce po jeho příchodu přidal Amine Adli čtvrtý gól Bayeru, kvůli těsnému ofsajdu Hložka však gól neplatil. Český útočník v 87. minutě potáhl balon a z rohu šestnáctky vystřelil, jeho pokus však Michael Zetterer vyrazil. Někdejší sparťan tak v sezoně zůstává na jediném gólu, za sobotní výkon vzhledem k nízké minutáži hodnocen nebyl.

Nehráli: Jiří Pavlenka, Brémy, Matěj Kovář, Patrik Schick, Leverkusen, Alex Král, Union, Tomáš Koubek, Augsburg

Na Jakuba Jankta po třech ligových zápasech nezbylo místo v úvodní jedenáctce Cagliari, které přivítalo Monzu. Domácí se brzy dostali do vedení, o dělbě bodů za remízu 1:1 rozhodl v 61. minutě Mirko Marič. Český krajní záložník se na hřiště dostal nedlouho poté, v 73. minutě střídal Nicolase Violu. K zakončení se nepropracoval, v nastavení se ujal rozehrávky rohového kopu, z něhož se však nic neurodilo. Jankto, který po zranění zasáhl do šestého soutěžního utkání v řadě, byl Livesportem za svůj nedělní výkon ohodnocen známkou 6.2.

Nehráli: Antonín Barák, Fiorentina, Lukáš Vorlický, Atalanta

Pozn.: Turín Davida Zimy i Lecce Daniela Samka dohrávají 13. kolo v pondělí.

Twente po parádním vstupu do sezony lehce ztrácí dech, v sobotu padlo doma s PSV jednoznačně 0:3. Pro celek z Enschede to byla čtvrtá ztráta z posledních pěti utkání a zásadní podíl na ní měl fakt, že domácí už od 25. minuty hráli bez vyloučeného Meese Hilgerse. Suverénní lídr soutěže orámoval dvěma góly přestávku, třetí trefu přidal v závěru nejlepší hráč zápasu Johan Bakayoko. Michal Sadílek hrál od začátku, ze hřiště byl stažen v 76. minutě a oceněn byl známkou 6.3. Nižší v této sezoně obdržel pouze v duelu s Utrechtem, v němž dostal červenou kartu.

Nehrál: Ondřej Lingr, Feyenoord

Výběr z dalších soutěží

Martin Frýdek zažil nejlepší utkání v aktuální sezoně Superligy, při výhře Lucernu nad Winterthurem 3:1 přihrával na první a třetí gól domácích. Ti si v tabulce upevnili páté místo, přičemž na vedoucí Curych ztrácejí jen šest bodů. Český krajní obránce absolvoval v sobotu celý zápas a se známkou 8.8 byl jeho nejlépe hodnoceným hráčem.

Tomáš Přikryl z Warty vyřešil na hřišti Legie v sedmé minutě brejk střelou pravačkou, jíž gólman ještě vyrazil, na dorážku českého forvarda levou nohou už byl ale krátký. Zápas 16. kola Ekstraklasy skončil 2:2, Přikryl odehrál 64 minut a dostal známku 7.2, za domácí pobyl Tomáš Pekhart na trávníku 59 minut a ohodnocen byl známkou 6.9.

Tomáš Kalas čekal na první (a jediný) ligový gól za Bristol 62 zápasů, v Schalke mu jich stačilo sedm. Někdejší reprezentační stoper v Düsseldorfu v 74. minutě snižoval na 2:4, Horníci nakonec padli 3:5 a pokračují v mizerném podzimu, v tabulce druhé Bundesligy jim po 14 kolech patří třetí příčka od konce. Kalas odehrál celé utkání a dostal známku 7.2.

Dominik Janošek si v Eerste Divisie drží vysoko nastavenou laťku. O minulém víkendu si připsal bilanci 1+1, tentokrát zaznamenal asistenci na gól, jímž Sigurd Haugen rozhodl o domácím vítězství Bredy nad Den Boschem 1:0. Janošek hrál až do konce a jeho hodnocení 8.1 bylo nejvyšší ze všech aktérů zápasu. V sezoně už je na bilanci 7+5.

Richard Sedláček působí ve druhé nejvyšší nizozemské soutěži od léta 2018, kdy se ze Sparty přesunul do rezervy Alkmaaru. Od loňského ledna hraje za Venlo, za které se až nyní poprvé gólově prosadil. Český záložník šel do hry půl hodiny před koncem, v 78. minutě se opřel do odraženého míče a snížil na konečných 1:2. Za svůj výkon byl ohodnocen známkou 7.

Vladimír Darida pomohl Arisu k domácímu vítězství 2:0 nad Panathinaikosem přihrávkou na druhou branku. Celek ze Soluně vyhrál čtyři z posledních pěti utkání a v tabulce Superligy drží pátou příčku. Někdejší reprezentační kapitán dostal za nedělní výkon známku 7.1, v sezoně má bilanci 1+2, tu celkovou v Řecku si vylepšil na 6+6.

Jaromír Zmrhal se zkraje listopadu při remíze Slovanu Bratislava v Lille blýskl asistenci, přihrávku na gól zaznamenal i o víkendu v Niké lize. Na hřišti Michalovců nastoupil v základu a před přestávkou našel úspěšného střelce Davida Strelce. Slovan vyhrál 2:0 a dál vévodí tabulce, Zmrhal v sobotu odehrál 77 minut, dostal žlutou kartu a známku 7.

Pozn.: V Portugalsku se liga nehrála.

Očima Jana Morávka

"Je vidět, že Tomáš Souček má formu. Těžko se to ale srovnává s výkony v národním týmu, protože v Anglii má naprosto odlišné spoluhráče a zcela jiný servis. Nicméně se přiznám, že občas mi přijde, že je pro něj snazší prosazovat se v Premier League, než v reprezentaci. Ve West Hamu má i trochu jinou pozici v týmu. V nároďáku je to velká osobnost, ale v klubu je takových hráčů více. Třeba teď o víkendu dostal od Kuduse skvělý balon a dobře anticipoval, načasoval, odpoutal se od soupeře a byl o myšlenku napřed než bránící hráč. Nicméně prvotní věc začíná u fantastického balonu od Kuduse. Dostal by takový i v národním týmu? Těžko říct. Věřím, že Tomáš má na to, aby se gólově dostal před Milana Baroše a stáhl i Patrika Bergera. Jeho cesta je obdivuhodná, má to vydřené a zasloužené. Važme si toho, že máme hráče v jedné z top pěti lig a že se dokáže takto střelecky prosazovat. Navíc z pozice středového a spíš defenzivního hráče. V tom je třeba u něj asi zásadní rozdíl oproti Tomáši Rosickému. Ten se snažil spíš hru tvořit a góly vymýšlet, Souček chodí víc do vápna, motá se v nebezpečných prostorech a tím pádem mu naskakují vstřelené branky. Navíc díky své výšce hodně těží ze standardek. West Ham má výborné exekutory, to je také ohromně důležitá součást úspěchu."