Měl platit, nebo ne? Součkův gól Arsenalu rozvášnil Anglii, systém VAR byl v koncích

Mistrovské plány fotbalistů Arsenalu dostaly nečekanou trhlinu. Kanonýři doma poprvé od roku 2015 prohráli derby s West Hamem (0:2) a cloumá jimi nečekané zklamání i vztek. Kvůli zahozeným šancím, ale i první inkasované brance od Tomáše Součka (28). VAR dlouho řešil, zda při akci míč neopustil hrací plochu, ovšem jelikož se nepovedlo najít průkazný záběr, gól platil.

Kladiváři pak dovedli po skvělém týmovém výkonu utkání k tříbodovému zisku a jsou v polovině Premier League na historickém maximu (33 bodů). Zmíněný gól českého reprezentanta rozvášnil celou Anglii, slaví i Manchester City a Liverpool, konkurenti Arsenalu v boji o mistrovský titul.

Šťastný byl pochopitelně po výhře i manažer Hammers David Moyes. Ten totiž na půdě městského rivala vyhrál poprvé v kariéře. Aby se mohl premiérově radovat, potřeboval, aby jeho mužstvo ukázalo soudržný výkon a mělo i štěstí. To všechno nastalo, a tak po 18 porážkách a čtyřech remízách mohl Moyes slavit tři body.

Arsenal naopak ovládlo rozčarování. Jeho kouč Mikel Arteta, který stále nezapomněl na kontroverzní prohru z minulého měsíce v Newcastlu, viděl, že jeho tým inkasoval úvodní gól od Tomáše Součka po situaci, kterou nedokázal rozklíčovat ani systém VAR. Ve 13. minutě si totiž expert u videa Craig Pawson nemohl být stoprocentně jistý, zda Jarrod Bowen udržel míč ve hře, než připravil šanci českému reprezentantovi, který skóroval.

"Byl to zlomek vteřiny, prostě jsem do toho kopl nejrychleji, jak jsem mohl. Míč byl ve vzduchu, možná proto bylo pro rozhodčí těžké situaci posoudit. Já se jen snažil najít před brankou Toma nebo někoho dalšího, což se povedlo," řekl Bowen pro klubový web.

A druhý úder Arsenal také bolel. Gól mu navíc dal jeho bývalý hráč. Trefil se nechytatelně obránce Konstantinos Mavropanos, který za Arsenal odehrál jen pár zápasů a stěhoval se k londýnskému soupeři. Arteta se po závěrečném hvizdu snažil zachovat dekorum, když tvrdil, že situaci u první branky pořádně nemohl prozkoumat. "Neviděl jsem ji, ale experti říkají, že situace nebyla průkazná, zda míč opustil hřiště. Je škoda, že s technologií, kterou máme, nemůžeme jasně rozhodnout," mrzelo jej.

Pak ještě sportovně pogratuloval soupeři k výhře. "Blahopřeju West Hamu, ale také chválím své hráče. Když se podíváte na to, kolik jsme měli šancí a jak jsme dominovali ve hře, je pro mě výsledek pochopitelně zklamáním. V pokutových územích byl ale West Ham lepší," uznal.

Jak už řečeno, Arsenal podobnou situaci zažil také na začátku listopadu v Newcastlu, kdy přihrál od brankové čáry Joe Willock a míč dostal do sítě Anthony Gordon. Také tehdy sudí po dlouhém zkoumání gól uznal a Arteta po následné porážce 0:1 rozhodčí ostře zkritizoval.

Už v poločase utkání se vyjádřil k problematické situaci u první branky utkání legendární kanonýr Arsenalu Thierry Henry. Jako řešení navrhoval použít víc kamer, a to včetně těch, které by poskytly závěry z ptačí perspektivy. "Arsenal na tohle doplatil už podruhé v sezoně," narážel na podobný problém v duelu proti Newcastlu. "Pokud chceme pomoci rozhodčím, pokud chceme vědět, že je míč mimo hřiště, musíte být nad míčem. To je jediný způsob, jak vše odhalit," měl jasno.

Pravdou je, že záběry z dostupných kamer opravdu nebyly průkazné. "Jsme v roce 2023, blíží se rok 2024 a stále nemáme kameru, která je nahoře. K problematickým situacím, kdy nevíte, zda je míč venku, dochází až příliš často," citoval Henryho list The Sun. "Můžeme mít přitom kameru, která bude nahoře a uvidí, zda je míč v autu. Jinak nastanou situace, kdy to prostě nezjistíme."

Bývalý rozhodčí z Premier League Mark Clattenburg trval na tom, že branka musela platit, protože se nepovedlo prokázat, že míč opustil hřiště. "Nemohlo padnout žádné jiné rozhodnutí," svěřil se. "Nikdo si nemohl být stoprocentně jistý tím, že byl míč mimo hru. Musí být celý jasně mimo hřiště a tady jsme neměli žádný přesvědčivý důkaz."