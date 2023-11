Musíte akceptovat verdikty rozhodčích, jinak nemají žádnou autoritu, říká Postecoglou

Vyhrocené utkání 11. kola Premier League mezi Tottenhamem a Chelsea (1:4), které ukončilo neporazitelnost Spurs v aktuální sezoně, bylo plné kontroverzí a chaosu. Navzdory tomu, že svěřenci Angeho Postecogloua (58) v utkání obdrželi dvě červené karty, australský trenér po zápase vyzval k většímu respektu k rozhodnutím rozhodčích.

Spurs po šesti minutách vedli, ale duel dohrávali s devíti muži poté, co byli vyloučeni Cristiano Romero a Destiny Udogie. V době, kdy závěrečný hvizd ukončil bláznivý duel, byli na hřišti už jen čtyři hráči jejich základní sestavy.

Pět neuznaných gólů, několik rozhodnutí VAR, celkem 21 minut nastaveného času a dvě zranění klíčových hráčů způsobily, že Postecoglou vypadal stejně vykolejeně jako všichni na stadionu, když jeho tým promarnil šanci vrátit se na první místo tabulky.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Je dost těžké to zpracovat. Analyzovat zápas je téměř nemožné, protože se zdálo, že jsme to z velké části neměli pod kontrolou," řekl Sky Sports Australan, který se Spurs zažil nejlepší vstup do sezony mezi elitou od roku 1960. "Výsledek byl zklamáním, ale jsme na hráče opravdu hrdí, dali do toho všechno a to je pozitivum, které si z toho vezmeme," dodal kouč Tottenhamu.

Po úvodní brance Dejana Kulusevského byl následně kapitánovi Tottenhamu Son Heung-minovi odebrán gól kvůli ofsajdu. Vše se však změnilo poté, co byl po kontrole VAR pro ofsajd odvolán vyrovnávající gól Moisese Caiceda. Během stejného incidentu byl Romerovi odpískán příliš agresivní zákrok na Enza Fernándeze, za který dostal domácí obránce červenou kartu.

Po sedmi minutách zmatků proměnil penaltu Cole Palmer, přestože brankář Guglielmo Vicario nebyl daleko od jejího chycení. Po víkendových kontroverzích ohledně systému VAR, včetně projevu trenéra Arsenalu Mikela Artety, se Postecoglou snažil dát všemu smysl.

"Každé rozhodnutí bude podrobně prozkoumáno. To je cesta, kterou se hra ubírá, a mně se to nelíbí. Když se podíváte na všechno to postávání během čekání, možná se lidem takové věci líbí, ale já bych raději viděl, jak hrajeme fotbal," nechal se slyšet Postecoglou.

"Musíte přijmout verdikt rozhodčího, tak jsem vyrůstal. Neustálé podkopávání autority rozhodčích je to, kam hra směřuje - nakonec nebudou mít žádnou autoritu," prohlásil populární Australan.

I s devíti muži zůstali Spurs věrni Postecoglouově útočné filozofii, ale Nicolas Jackson nakonec poslal Chelsea v 75. minutě do vedení, ačkoli VAR měl opět prsty v potvrzení gólu. Obránci Spurs Ericu Dierovi opět nebyl uznán gól pro ofsajd, zatímco Roberto Sánchez vychytal Sona těsně předtím, než Jackson v nastaveném čase zkompletoval svůj hattrick.

"Takoví prostě jsme a takoví budeme, dokud tu budu. I kdybychom hráli jen v pěti lidech, stejně se budeme snažit," dodal Postecoglou v narážce na dvě červené karty.

Přestože porážka bude bolet, ještě větší starosti dělá nedávnému lídrovi fakt, že Romero nyní bude čelit trestu a jeho defenzivní partner Micky van de Ven si pravděpodobně dá delší pauzu poté, co utrpěl vážně vypadající zranění stehenního svalu. Nepříjemně vypadá i fakt, že James Maddison, který se výrazně podílel na skvělém startu Tottenhamu, si poranil kotník a musel na konci prvního poločasu střídat.