Aston Ville nebylo v Nottinghamu do zpěvu. Liverpoolu zachránil až v nastavení kůži Díaz

Nottingham ukončil v 11. kole Premier League čekání na vítězství, když doma přehrál Aston Villu 2:0. Vítězný gól dal už v páté minutě Ola Aina, na první trefu nigerijského obránce ve službách Forest navázal po změně stran Orel Mangala. Oba se při svých gólech mohli spolehnout na přesnou přihrávku Harryho Toffola a také díky jeho příspěvku se domácím podařilo vybojovat první ligovou výhru od začátku září. Luton na svém stadionu překvapivě vybojoval s Liverpoolem, porážce hostů zabránil až v nastavení Luis Díaz

Aston Villa táhla šňůru šesti ligových duelů v řadě bez porážky, přičemž hned pět z nich skončilo ziskem tří bodů. Na City Ground ale Lvi již od páté minuty prohrávali, když Emiliana Martíneze překonal utaženou přízemní ranou Aina. Villans dělal problémy především aktivní přístup domácích hráčů. Až krátce před půlhodinou se ke střele na zadní tyči propracoval Lucas Digne, obrana Forestu ale Francouzův pokus včas zablokovala.

Ve 36. minutě již musel domácí gólman do akce, když ránu Nicola Zaniola vytěsnil na roh. Nottingham hrozil především prostřednictvím rychlých protiútoků, po jednom z nich pálil Nicolás Domínguez z perfektní pozice vysoko nad branku. Po přestávce přesto Lvi inkasovali podruhé, když Martíneze překonal dalekonosným projektilem Mangala. O chvíli později zahrozil Forest znovu, pokus Domíngueze si ale hostující brankář pohlídal.

Zpátky do utkání mohl Villans zanedlouho vrátit Ollie Watkins, na centr ze strany ale těsně nedosáhl. Hráči Aston Villy se do zakončení tlačili i nadále, ránu Moussy Diabyho zastavil pozorný Odysseas Vlachodimos a hlavička Leona Baileyho zamířila pouze nad břevno. Lvi byli ve druhém poločase lepším týmem, i přes výraznou herní převahu se jim ale domácího brankáře překonat nepodařilo.

Už po pěti minutách se mohl trefit Darwin Núňez, dalekonosný projektil stáčející se na zadní tyč však Thomas Kaminski vytěsnil na roh. Liverpool diktoval tempo hry, ve 13. minutě zachránilo domácí od inkasování při příležitosti Núňeze břevno. Uruguayec hýřil aktivitou, proti jeho další nebezpečné ráně zasáhl pozorný Kaminski. Reds srážely především nepřesnosti v zakončení, hlavička Núňeze i rána Mohameda Salaha totiž prostor branky minuly.

Krátce po půlhodině již hosté mezi tři tyče zamířili, proti střele Dioga Joty na přední tyč se ale vyznamenal belgický gólman. Hráči Liverpoolu drželi v úvodu druhé půle míč převážně na svých kopačkách, další příležitosti si ale nevytvářeli. Krátce po hodině hry mohli inkasovat, když pokus Carltona Morrise zastavil až Alisson. O chvíli později se na druhé straně ocitl ve stoprocentní příležitosti po Salahově sklepnutí Núňez, zcela odkrytou branku však trestuhodně přestřelil.

Vzápětí již hostující útočník mířil přesněji, pumelicí ale jen vyprášil Kaminskiho rukavice. Belgický gólman držel akcie svého celku, když zneškodnil i projektil Ryana Gravenbercha. V 80. minutě dostal fanoušky The Hatters do varu Tahith Chong, jenž po rychlém protiútoku poslal Luton do vedení. O chvíli později se o slovo přihlásil opět Kaminski, který vytěsnil hlavičku Ibrahimi Konatého. V nastavení se ale Reds přece jen prosadili, když belgického brankáře překonal hlavou Díaz.