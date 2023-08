Nová sezona, stejný Haaland. Norský snajpr pomohl City vyškolit učně Kompanyho

Úvodní zápas nového ročníku Premier League ovládl Manchester City, který porazil Burnley na jeho půdě 3:0. Trvalo to pouhé čtyři minuty, než zaúřadoval nejlepší kanonýr minulé sezony Erling Haaland, který na svou první branku navázal po půlhodině hry další parádní trefou. Pro norského ostrostřelce to byl zároveň jubilejní 100. gól v top pěti soutěžích na světě. Ikona Citizens Vincent Kompany tak s The Clarets na svého trenérského učitele Pepa Guardiolu nevyzrál.

Diváci na Turf Moor byli svědky povedeného vstupu úřadujících šampionů do zápasu, když už ve čtvrté minutě poslal tým z Manchesteru do vedení Haaland. Norský kanonýr využil volného prostoru ve vápně a tvrdou přízemní ranou překonal Jamese Trafforda. V polovině prvního dějství naskočil do premiérového ligového utkání v dresu Citizens Mateo Kovačič, jenž na hrací ploše nahradil zraněného Kevina De Bruyneho.T

he Clarets poprvé výrazněji zahrozili na konci úvodní půlhodiny, kdy po pohledné individuální akci zakončoval Lyle Foster. Pokus domácího útočníka ale svůj cíl nenašel, když zamířil pouze vedle vzdálenější tyče Edersonovy branky. A tak ve 36. minutě udeřil na druhé straně opět Haaland, jenž technickou střelou o břevno navýšil vedení City.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

I po změně stran zahrozili jako první hosté, pokusy Haalanda i Phila Fodena obrana The Clarets dokázala zablokovat. V 56. minutě zakončoval po rohovém kopu neobsazený Rodri, s hlavičkou španělského záložníka mířící k tyči si ale připravený Trafford poradil. Hráči Burnley se s přibývajícími minutami začali na útočné polovině objevovat častěji, k přímému ohrožení branky Citizens se ale přes kompaktní obranu soupeře nedostávali.

Sami naopak v 75. minutě potřetí inkasovali, když se po standardní situaci odrazil míč až k nohám Rodriho, který z hranice malého vápna nezaváhal a uklidil míč do odkryté části branky. Od ještě vyšší prohry ubránil domácí celek Trafford, jenž krátce před koncem zneškodnil nebezpečný projektil Juliána Álvareze. Nepovedený zápas domácích završil v nastaveném čase Anass Zaroury, když po nevybíravém zákroku na Kylea Walkera viděl červenou kartu.

