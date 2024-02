Poslat do hry jen Angličany? V Premier League se to naposledy povedlo Aston Ville před 25 lety

Poslat do hry jen Angličany? V Premier League se to naposledy povedlo Aston Ville před 25 lety

Psal se 27. únor 1999, když Coventry City cestovalo do Birminghamu, kde se mělo v 27. kole Premier League střetnout s tamější Aston Villou. Málokoho by tehdy napadlo, že v ten den je to minimálně na čtvrt století naposledy, co vyběhne na trávník sestava složená výhradně z Angličanů. Přesně takovou základní jedenáctku zvolili domácí – a ani na lavičce náhradníků příliš cizinců nesedělo. Byl tam jeden. Ve stále více globalizovaném světě takřka nemyslitelná věc.

Zápas jako každý jiný. Coventry usiluje o záchranu v soutěži a za každou cenu chce získat tři body. Aston Villa na druhé straně pokukuje po účasti v Evropě. Ta jí nakonec uteče o dva body – které dost možná ztratila právě v tomto utkání, jelikož prohrála 1:4. Stane se.

Zápas se však – alespoň prozatím – vryl do historie Premier League kvůli něčemu jinému. Bylo to naposledy, kdy tým v nejvyšší anglické soutěži nastoupil ze sta procent v sestavě složené z domácích hráčů. Navíc i tři náhradníci Mark Draper, Gareth Barry a Stan Collymore, které kouč John Gregory poslal do zápasu v jeho průběhu, byli Angličané.

Villans měli v týmu celkem 25 Angličanů včetně Garetha Southgatea, současného trenéra Anglie. Kádr doplňovali tři Velšané David Hughes, Mark Delaney a Graham Evans, Australan Mark Bosnich, Ir Alan Lee, Ital Fabio Ferraresi, Dwight Yorke z Trinidadu a Tobaga, Skot Colin Calderwood a Fin Peter Enckelman. Z nich byl 27. února 1999 na lavičce náhradníků pouze Bosnich.

Mark Bosnisch (uprostřed) byl jediným cizincem na lavičce Aston Villy. Aston Villa

Zápis Burnley pokazil Vydra

V poslední den sezony 2005/06 se Middlesbrough přiblížilo k tomu, aby roky bez výhradně anglického týmu přerušilo, když manažer Steve McClaren nasadil do základní sestavy při porážce 0:1 s Fulhamem 11 domácích hráčů. James Morrison se však později rozhodl na mezinárodní úrovni reprezentovat Skotsko, a tím zápis do historie překazil.

V nedávné době, konkrétně v roce 2021, pak málem dlouholetou tradici nenasazování anglických výběrů přerušil Sean Dyche. Proti Tottenhamu za Burnley startovalo 10 Angličanů, jediným cizincem byl Čech Matěj Vydra, který nastoupil v útoku. V 73. minutě pak do zápasu, který skončil prohrou 0:4 pro jeho tým, ještě naskočil Novozélanďan Chris Wood.

Matěj Vydra byl jediným cizincem v základní sestavě Burnley. Profimedia

Průkopnická Chelsea

Dnes je Premier League jednou z nejglobálnějších soutěží na světě. Příliv peněz vede kluby k investicím do talentovaných hráčů, z velké části zahraničních, a nikomu nepřijde divné, že v nejvyšší lize hraje tým složený výhradně z fotbalistů narozených mimo Anglii.

Poprvé se tak ovšem také stalo už v minulém století. V roce 1999 – kuriózně ve stejné sezoně, kdy Aston Villa stanovila svůj historický zápis – se Chelsea stala prvním klubem, který v Premier League od úvodního hvizdu postavil do zápasu jen cizince.

Didier Deschamps v dresu Chelsea. Premier League

Trenér Gianluca Vialli tehdy porazil Southampton s týmem, který tvořili Ed De Goey (Nizozemsko), Albert Ferrer (Španělsko), Frank Leboeuf (Francie), Emerson (Brazílie), Babayaro (Nigérie), Dan Petrescu (Rumunsko), Ambrosetti (Itálie), Roberto Di Matteo (Itálie), Gus Poyet (Uruguay), Didier Deschamps (Francie) a Tore Andre Flo (Norsko).