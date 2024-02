Rozjetého střelce zastavilo zranění. Manchesteru United bude chybět Höjlund

Útočník Manchesteru United Rasmus Höjlund (21), který skóroval v šesti po sobě jdoucích zápasech Premier League, bude vinou svalového zranění dva až tři týdny mimo hru. Při jeho současné gólové fazoně může znamenat jeho absence pro Rudé ďábly, kteří v sobotu hostí Fulham, citelnou ztrátu.

"Je to drobné zranění, bude mimo hru dva až tři týdny. To se stává. Je to riziko, když hrajete s vysokou intenzitou," prohlásil trenér United Erik ten Hag.

Odhadovaná délka rekonvalescence znamená, že Höjlund vynechá nejen sobotní ligový zápas proti Fulhamu, ale také středeční střetnutí pátého kola FA Cupu na hřišti Nottinghamu Forest. A stejně tak manchesterské derby na půdě úřadujícího mistra City 3. března.

Dánský talent má v Premier League na kontě sedm gólů, přičemž všechny nastřílel v posledních šesti vystoupeních. Minulou neděli pomohl týmu dvěma přesnými zásahy k výhře 2:1 na hřišti Lutonu.

Höjlundovy statistiky z minulého utkání v Lutonu. Opta by Stats Perform

Ten Hagův soubor, který vyhrál posledních pět zápasů napříč soutěžemi, je v tabulce Premier League momentálně šestý se 44 body, na čtvrtou Aston Villu ztrácí pět bodů. Jeho nejbližší soupeř Fulham je dvanáctý s 29 body.

Nizozemský lodivod celku z Old Trafford hovořil s novináři poprvé od dokončení transakce Jima Ratcliffa za 1,25 miliardy dolarů, díky níž britský miliardář získal v klubu pětadvacetiprocentní podíl. Trenér uvedl, že s Ratcliffem pravidelně hovoří a věří, že mu nový spolumajitel důvěřuje.

"Proběhla mezi námi řada rozhovorů, jsme velmi sladěni v našich postupech a máme stejné ambice. Jsem tady devatenáct měsíců a vidím, že jdeme správným směrem. Tým dělá pokroky a vyvíjí se, tvrdě pracujeme na tréninku i během zápasů," řekl ten Hag.

Ratcliffe touží vrátit klubu bývalou slávu. Naposledy Rudí ďáblové vyhráli Premier League v sezoně 2012/13, což byla poslední sezona Alexe Fergusona ve funkci manažera. Nový spolumajitel zopakoval slavnou větu ikonického trenéra, když řekl, že touží pokořit rivaly Manchester City a Liverpool.

"Rád bych je všechny sesadil z trůnu," řekl Ratcliffe. Ten Hag podotkl, že Ratcliffovy ambice nenakládají na něj ani na hráče větší tlak: "Je to normální, protože máme stejné cíle."