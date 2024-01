Trpišovský v Crystal Palace? Podle anglických médií by byl pro klub nejlepší variantou

Trpišovský by byl podle webu The Athletic vhodnou volbou pro Crystal Palace.

Není to tak dávno, co platformou X, dříve Twitterem, proletěla fáma o Jindřichu Trpišovském (47) a jeho přesunu do Southamptonu. To se sice teď neděje, nicméně renomovaný portál The Athletic o něm dobře ví. A seděl by mu do Crystal Palace, což je tým, který je na rozdíl od druholigových Saints součástí Premier League.

Leden sice není statisticky nejčastějším měsícem, kdy kluby nejvyšší anglické soutěže propouštějí své manažery, ale je to polovina sezony a vzorky zápasů a výsledků už jsou vypovídající. I proto se portál The Athletic zaměřil na týmy, kterým se zatím tolik nedaří a kterým by možná změna trenéra prospěla.

Jedním z takových je Crystal Palace. Klub, který většinou najdete v klidném středu tabulky. Nemá ve zvyku vyčnívat, ale ani padat do bojů o sestup. V posledních týdnech se ale spíše propadá, momentálně je na 14. pozici a na sestupové příčky má náskok jen šesti bodů.

Aktuální tabulka Premier League (11. ledna). Livesport

Hlavní problém je jasný, střílení branek. Méně gólů než Palace v této sezoně vstřelily pouze Burnley a Sheffield United, i proto je třeba útok rychle vylepšit.

Druhý bod, který renomovaný portál zmiňuje, se týká stáří týmu. Navzdory tomu, že klub významně investuje do akademie, současný trenér Roy Hodgson dává přednost zkušenostem. V aktuální sezoně má čtvrtý nejstarší tým v Premier League.

The Athletic se tak snažil najít někoho, kdo by mohl ve složitých finančních podmínkách, kdy se Orli nemohou ohánět desítkami milionů jako jiné týmy, vyvést klub z průměru. Pomocí modelů společnosti Twenty First Group byli identifikováni trenéři, kteří se zdají být vhodnými kandidáty.

Model společnosti Twenty First Group. Twenty First Group

Pro Palace si model všímá dvou konkrétních zajímavých jmen. Prvním z nich je Jindřich Trpišovský, kouč pražské Slavie, která je v současné době na druhém místě FORTUNA:LIGY.

Médium zmiňuje, že si fanoušci možná všimli úspěchu Slavie v Evropské lize v aktuální sezoně, kdy vyhrála svou skupinu před Římem Josého Mourinha, jenž se v květnu dostal do finále této soutěže, a také toho, že s Trpišovským u kormidla přišla stabilita a trofeje.

Pomohly i prodeje Součka s Coufalem

Slavii se pod jeho vedením dařilo prodávat hráče – zde portál klade důraz hlavně na Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Abdallaha Simu. Navzdory tomu, že Trpišovský hospodaří s jedním z největších rozpočtů v lize, patří mezi nejlepší trenéry v modelu Twenty First Group za výkonnost v poměru ke mzdovým nákladům klubu.

Všechna možná data se sloučila do jednoho modelu, ze kterého Trpišovský opravdu vyšel jako nejlepší kandidát. Společně s Jessem Marschem dostal hodnocení "velmi vysoký", tedy že by se do klubu velmi hodil. Stejné hodnocení dostal v ohledech zlepšení útoku, zvýšení tržeb za prodeje, hrát nad možnosti rozpočtu a zkušeností na nejvyšším levelu.

Všimnou si toho i v představenstvech klubů?