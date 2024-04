Verdikty rozhodčích je těžké akceptovat, říká trenér Nottinghamu. Klub zvažuje své možnosti

Manažer Nottinghamu Forest Nuno Espírito Santo (50) prohlásil, že je těžké strávit chyby rozhodčích poté, co jeho tým v nedělním utkání Premier League proti sestupem ohroženému Evertonu nedostal k dispozici ani jeden pokutový kop, a to navzdory několika sporným situacím. Nottingham nakonec prohrál 0:2.

Příznivci i zástupci Nottinghamu Forest se zlobili, že jim rozhodčí v neděli nevyšli vstříc v případě třech možných penalt. U všech situací byl obránce Evertonu Ashley Young. Ten nejprve podrazil Giovanniho Reynu, následně zahrál balon rukou a sporný byl také jeho souboj s Callumem Hudsonem-Odoiem, který se odehrál taktéž v pokutovém území.

Jen několik minut po zápase v Goodison Parku vydal klub z Midlands na sociální síti X důrazné prohlášení, v němž obvinil videoasistenta rozhodčího (VAR) z toho, že je fanouškem dalšího ze sestupem ohrožených klubů Lutonu Town. Forest dodal, že o tom asociaci anglických rozhodčích (PGMOL) informoval už před utkáním a nyní zváží své možnosti. Agentura Reuters se obrátila na PGMOL s žádostí o vyjádření, zatím bez odpovědi.

"Nerozumím důvodům a rozhodnutím rozhodčího Anthonyho Taylora a VAR Stuarta Attwella, protože vidím ty stejné záběry, které mají k dispozici oni," hněval se Espírito Santo v pozápasovém rozhovoru pro televizi Sky Sports.

"Je těžké to přijmout. Je tu penalta na Gia Reynu. Neříkejte mi, že tam není kontakt, podražení. Je to penalta. Pak hra rukou a pak také situace s Callumem," vyjmenoval sporné momenty zkušený portugalský kouč.

"Je pochopitelné, že na to jako klub takto reagujeme. Chceme dát věci do pořádku. Nechceme špatné rozhodčí, ale spravedlivá rozhodnutí," pokračoval. "Pokud bychom dnes prohráli zaslouženě, dobře, beru to. Ale hráli jsme dobře," mrzelo Espírita Santa.

Po odečtení čtyř bodů za porušení pravidel o ziskovosti a udržitelnosti je Forest v tabulce Premier League na 17. místě s 26 body, na kontě má o čtyři méně než 16. Everton, který má ještě navíc zápas k dobru. Postoupivší Luton je v tabulce o jedno místo a jeden bod pod Forestem. Příští neděli Nottingham pohostí úřadujícího mistra Manchester City.

