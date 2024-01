Benzema netrénuje, v přípravě chybí a vynechá i turné. Blíží se jeho konec v Al Ittihadu?

Peníze ti štěstí nepřinesou, praví jedno lidové přísloví. Karim Benzema (36) v létě s velkou pompézností přestupoval do saúdskoarabské nejvyšší soutěže, jenže angažmá v Al Ittihadu ve finále nemusí mít dlouhého trvání. Francouzský útočník se totiž dle španělského sportovního deníku Marca nedostavil na přípravný kemp, a byl tedy vynechán také z blížícího se turné v Dubaji.

Až do roku 2026 má Benzema platný kontakt v bohatém klubu z Džiddy, kde si má přijít až na 200 milionů eur ročně. Po pár měsících se ovšem začíná pohádkový příběh ubírat k poněkud jinému konci, než jaký si v Saúdské Arábii bezpochyby kreslili. Možná jen rodák z Lyonu zapomněl, že se má s ostatními spoluhráči hlásit v pátek na trénink kouči Marcelovi Gallardovi, který mimochodem v listopadu nahrazoval Nuna Espírita Santa.

Pokud však popíšeme události v širším kontextu a dáme si je do souvislostí, je pravděpodobnější, že držitel Zlatého míče z roku 2022 dobře věděl, co dělá. Není tomu podle zdrojů z asijské země poprvé, co k vynechání povinností z jeho strany došlo. Před koncem loňského roku tomu mělo být hned třikrát. Gallardo se tak se svým svěřencem nemazal a do nominace pro nedělní cestu do Spojených arabských emirátů ho nezařadil.

Stěží odhadovat, jestli Benzemovi tahle skutečnost tolik vadí. Spíše je ale rád, že má v současné chvíli klid. Objevují se totiž kuloární zprávy, že hráč je ve stávajícím působišti nešťastný. Zřejmě tak svými rozhodnutími vedení Al Ittihadu naznačuje, že chce pryč už během zimy. Nespokojeni mimochodem mají být i další hráči působící v Saúdské Arábii, po vysvobozujícím přestupu údajně touží také Jordan Henderson v Al Ettifaqu či Roberto Firmino v Al Ahli SC.