Konec saúdskoarabské anabáze? Neymar chce od příštího roku hrát za mateřský Santos

Brazilec Neymar (32) pravděpodobně neukončí kariéru v Saúdské Arábii, kde v současnosti hraje za Al Hilal. Aktuálně zraněný ofenzivní hráč se údajně nechal slyšet, že se chce vrátit domů.

Za Al Hilal, který táhne grandiózní sérii 32 výher v řadě, toho kvůli zranění a dlouhému léčení odehrál velmi málo. Dvakrát zasáhl do asijské Ligy mistrů a třikrát do saúdské Pro League, kde navíc stále čeká na premiérovou trefu. V posledních dnech měl mimo jiné prohlásit, že by si v blízké budoucnosti chtěl zahrát v Brazílii. Hráčům Santosu měl prozradit, že před odchodem do důchodu se chce vrátit právě do klubu, který ho vychoval pro velký fotbal.

Vyhlášený zakončovatel je v současné době v Brazílii v rámci závěrečné fáze rekonvalescence po zranění kolena a o víkendu se zúčastnil zápasu Santos - Palmeiras, který nejtěsnějším rozdílem ovládl jeho bývalý klub. Ještě před úvodním hvizdem podle deníku OK Diario v kabině prohlásil, že se chce v roce 2025 vrátit. V tu chvíli mu totiž vyprší smlouva se saúdskoarabským týmem.

Neymar příští rok v létě oslaví 33. narozeniny, a přestože v poslední době zaznamenal ústup ze slávy, má před sebou ještě několik důstojných sezon a jeho příchod by v Brazílii přivítali. Neymar ze Santosu do Barcelony odešel v létě 2013, tedy před necelými jedenácti lety.