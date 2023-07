Livesport Daily #32: Ronaldo dává saúdskoarabské lize punc důvěryhodnosti, říká novinář Häring

Karim Benzema, N´Golo Kante, Rúben Neves nebo čerstvě Marcelo Brozovič – to všechno jsou hráči, kteří během tohoto léta odešli hrát fotbal do Saúdské Arábie. Právě na projekt prince bin Salmána, který se snaží do své ligy lákat velká jména a vylepšit tak svou celosvětovou image, jsme se zaměřili v dnešním díle podcastu Livesport Daily. Hostem Lukáše Pečeně byl fotbalový expert ze stanice Canal+ Karel Häring.

"Fotbal je v Saúdské Arábii absolutní číslo jedna, fanoušci jsou do toho zbláznění. Ta země má třicet milionů obyvatel, většina populace je mladšího věku, takže ten projekt dává smysl. Oni vědí, co dělají, nesmíme si myslet, že si to neumí spočítat. Když se pro něco rozhodnou, mají to velmi dobře spočítané," nepodceňuje arabské šejky Häring.

Häring se na stanici Canal+ věnuje anglickému fotbalu. Že by ho současný trend, kdy mnoho hráčů z Ostrovů odchází do Saúdské Arábie, mohl nějak ohrozit, to si nemyslí: "Fanoušci v Anglii fandí klubům, které mají rádi, nefandí jednotlivým hráčům. Jasně, někteří hráči odešli a další to asi čeká, bude to bolet, ale fanoušci jsou tam kvůli klubům. Proto nevěřím, že by Premier League měla mít s nástupem saúdskoarabské ligy nějaké problémy," je přesvědčený Häring.

Livesport Daily #32: Stane se ze Saúdské Arábie fotbalová velmoc? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme mluvili také o tom:

Jaká je role Ronalda při příchodech hráčů z Evropy do Saúdské Arábie?

Je v pořádku, že si Chelsea mohutnými prodeji do Arábie vylepšuje rozpočet?

Je tento aktuální trend dokonalou ukázkou takzvaného sportwashingu?

