Atalanta zaskočila AC vítězným gólem v nastavení, Inter smetl Udinese 4:0

Až v páté minutě nastavení rozhodla Atalanta Bergamo o výhře 3:2 nad AC Milán. Giganta srazil zásah Luise Muriela (32), předchozí dvě trefy obstaral Ademola Lookman (26). Verona remizovala v 15. kole Serie A na vlastním hřišti s Laziem 1:1 a její dlouhé čekání na výhru se protáhlo už na hrůzných 14 soutěžních zápasů.

Hosté na trávníku od úvodního hvizdu jasně dominovali, směrem dopředu však působili velmi bezradným dojmem. Přes pevnou defenzivu domácího celku se proto k prvnímu zakončení do prostoru brány dostali až ve 23. minutě, a hned z toho byl úvodní gól.

Zaccagni šikovně doklepl do sítě přesný pas do malého vápna od Felipeho Andersona. Další zajímavý moment přinesl až nastavený čas první půle, kdy si Mario Gila našel centr od rohového praporku a hlavičkoval jen těsně vedle brány Verony.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran se obraz hry prakticky nezměnil a ani jeden tým si nebyl schopen vytvořit velkou šanci. To se změnilo až v 70. minutě, kdy bezmocného Ivana Provedela překonal dorážející Henry. Výbuch radosti v hledišti ovšem jen o pár okamžiků později vystřídalo zklamání poté, co Římany vrátil do vedení přesnou hlavičkou Nicoló Casale.

Jeho trefu nicméně sudí kvůli předchozímu faulu neuznal. Situaci domácích v 77. minutě zkomplikoval Duda, který obdržel druhou žlutou kartu. Neukázněnost slovenského reprezentanta však Le Aquile nepotrestali a museli se spokojit pouze s bodem.

Olivier Giroud se zjevil v první velké šanci utkání, když domácí defenziva zblokovala centr Christiana Pulišiče jen na nohy Francouze. Do směru jeho dělovky ovšem skočil jeden z obránců. Na druhé straně měl obrovskou příležitost De Ketelaere, ale z bezprostřední blízkosti přestřelil. Krátce před odehranou půlhodinou si hosté při rohovém kopu nepohlídali Fikaya Tomoriho, jehož ránu zastavila levá tyč.

Angličan se stal smolařem poté, co se před vlastní bránou postavil proti projektilu Lookmana a nechtěně změnil jeho směr, což poslalo domácí do vedení. Jenže v samém závěru první půle si na centr naskočil Giroud a povedenou hlavičkou vyrovnal stav utkání.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Historicky nejlepší střelec francouzské reprezentace mohl na svůj zásah navázat hned na počátku druhého poločasu, ale z blízkosti poslal míč vedle pravé tyče. Tento neúspěch mohl AC mrzet v 55. minutě, neboť De Ketelaere ve vápně povedenou přihrávkou našel Lookmana, jenž se prosadil podruhé v utkání. Tentokrát bez pomoci soupeře poslal pumelici přímo pod břevno. Šanci navýšit vedení Nerazzurri měl Giorgio Scalvini, když utíkal sám na bránu. V souboji s Mikem Maignanem však neuspěl.

Francouzský gólman se blýskl i v 78. minutě. Nejprve vyrazil pumelici Scalviniho z dálky a poté skvěle zareagoval na dorážku Lookmana. To nažhavilo hráče Rossoneri, kteří vyrovnali, když se v malém vápně procpal k zakončení Jovič. Nervy v závěru neudržel Davide Calabria a po druhé žluté musel opustit hřiště. Následně se Orobici odhodlali ještě k jednomu útoku, jenž nakonec skončil vítěznou brankou. Tu v nastavení vstřelil patičkou Muriel.

Domácí na soupeře od začátku vyvinuli ohromný tlak a snažili se nacházet skulinky v hluboko zataženém bloku. Jako prvnímu se to podařilo Lautaro Martínezovi, který však hlavou usměrnil centr Dimarca jen do tyče. Ofenzivně laděný obránce krátce nato sám zakončoval zevnitř vápna, na Marca Silvestriho ale nevyzrál. Interu nakonec musel k otevření skóre pomoct až po půlhodině zápasu sudí.

Ten odhalil faul na nabíhajícího Martíneze a nařídil penaltu, jejíž exekuce se úspěšně zhostil Calhanoglu. Náskok Nerazzurri pak zvýšil ve 42. minutě povedenou ranou na zadní tyč Dimarco. Ani to ovšem nebylo vše, neboť ještě před přestávkou zasadil hostům další ránu Thuram. Ten jednoduše doklepl do odkryté sítě nadýchaný centr Henrikha Mchitaryana.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Fotbalisté Udinese se v úvodu druhého dějství pokusili zasypat bránu Yanna Sommera řadou střeleckých pokusů, žádný z nich však nebyl dostatečně přesný. V 68. minutě sice dostal míč za záda švýcarského gólmana Lorenzo Lucca, nepohlídal si ale ofsajdovou linii, a gólovou radost mu tak vzápětí sebral zdvižený praporek pomezního rozhodčího.

Navzdory výrazné pasivitě si Miláňané zbytek duelu zkušeně pohlídali a v závěru dokonce přidal čtvrtou trefu po zemi pálící Martínez.

Tabulka Serie A