Boloňa se v honbě za Ligou mistrů dotahuje na třetí Juventus. Inter si upevnil první místo

Boloňa ve 30. kole Serie A porazila doma Salernitanu 3:0, další body v cestě za Ligou mistrů si zajistila již v první půli díky krásným projektilům Riccarda Orsoliniho a Alexise Saelemaekersa z hranice šestnáctky. Ofenzivní univerzál Orsolini si připsal již 50. zásah v italské nejvyšší soutěži a ve druhé sezoně za sebou překonal desetigólovou hranici. AS Řím hrál v Lecce bez gólů a na Boloňu ztrácí už pět bodů, Inter si poradil s Empoli a tabulku vede o 14 bodů. Zápasy Cagliari – Verona a Sassuolo – Udinese skončily shodně 1:1.

Pouze na lavičce začínal nejlepší střelec domácích Joshua Zirkzee, který se stále zotavoval ze svalového zranění. Ani tato skutečnost však Chrty nerozhodila a hned s úvodním hvizdem přebrali otěže zápasu. První ovoce přinesl strhující nástup ve 14. minutě, kdy se nádhernou trefou zpoza vápna na zadní tyč blýskl Orsolini.

Salernitana mohla odpovědět záhy, kdy obrana Boloni zazmatkovala v rozehrávce a Simy se řítil sám na bránu. Nadělenou příležitostí však pohrdl. Na další vzrušení si fanoušci museli počkat až do samotného závěru prvního poločasu, kdy je zvednul ze sedaček výstavní ranou do šibenice Belgičan Saelemaekers.

Podobné obrátky nabralo klání i po změně stran, kdy dokázal dopravit míč do sítě po zblokované střele Orsoliniho Jens Odgaard. Gólovou radost mu však přerušil zdvižený praporek signalizující ofsajd. Skóre se na druhé straně následně snažil korigovat Loum Tchaouna, jehož pokus však prosvištěl těsně kolem levé tyče.

O slovo se přihlásil v 80. minutě i velezkušený Antonio Candreva, kterého do vyložené šance vybídnul Simy. Tváří v tvář proti Federicu Ravagliovi ale trestuhodně selhal. Tečku za přesvědčivým výkonem domácích přidal ještě v nastavení Charalampos Lykogiannis, který si vyměnil míč se Saelemaekersem a zakončil na zadní tyč.

Saelemaekersovy statistiky proti Salernitaně. Opta by Stats Perform / AFP

Boloňa si tak upevnila čtvrtou příčku zajišťující Ligu mistrů a dotáhla se na rozdíl dvou bodů na třetí Juventus. Svěřenci kouče Thiaga Motty dál útočí na první postup do evropských pohárů po 25 letech, přičemž nejprestižnější klubovou soutěž si červenomodří zahráli pouze v sezoně 1964/65 v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí.

Favorit, jenž se před reprezentační přestávkou prezentoval vynikajícími výkony, se na půdě 13. celku tabulky po většinu zápasu herně trápil. Důvodem mohla být absence Lorenza Pellegriniho či pozdní nástup Paula Dybaly, po jehož asistenci rozhodl Romelu Lukaku úvodní vzájemný souboj sezony.

Hosté navíc kromě nepřesvědčivé ofenzivy ukázali i nezvykle propustnou obranu a jen díky tristnímu řešení finální fáze v podání Salentini neinkasovali. Římané tak nenavázali na skalp Sassuola z minulého kola a z páté příčky ztrácejí na Boloňu už pět bodů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Už ve třetí minutě mohl rozvlnit síť Lautaro Martínez, ale těsně nedosáhl na centr Nicola Barelly. Chvíli nato už ale San Siro slavilo gól, Federico Dimarco zužitkoval ve vápně přesnou přihrávku střelou do levého dolního rohu. Do dvoubrankového náskoku mohl poslat Inter v 19. minutě asistent na Dimarcův gól Alessandro Bastoni, jenž však svůj sprint zakončil pouze ranou do tyče.

Zničehonic mohlo přijít vyrovnání z kopačky Razvana Marina, ránu pod břevno ale vychytal Emil Audero. Po změně stran to poprvé stadionem zahučelo po další akci Dimarca. Ten v 52. minutě vyzval ke střele perfektním pasem na osu hřiště Barellu, kterému ovšem scházela přesnost. Chvíli po odehrané hodině začali vystrkovat útočné růžky také hráči Empoli.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

K zakončení se propracoval Simone Bastoni a zamířil jen těsně nad břevno. S blížícím se koncem ale Miláňané půjčovali míč soupeři jen občasně a v 81. minutě si navíc vedení pojistili. Denzel Dumfries při akci dvou žolíků přihrával z pravého kraje před prázdnou bránu skórujícímu Alexisovi Sánchezovi, který zaznamenal svůj teprve druhý zásah v probíhajícím ročníku.

O první slovo se v souboji celků ze spodních pater tabulky přihlásili ve 30. minutě žlutomodří, když Federico Bonazzoli druhou trefou v sezoně přiblížil hosty ke tříbodovému zisku. Ten však po změně stran odvrátil Ibrahim Sulemana, který před odchodem do týmu ze Sardinie strávil ve Veroně dva roky.

Rossoblu i přes zisk bodu prodloužili čekání na ligové vítězství proti Scaligeri už na devět klání v řadě. Český záložník Jakub Jankto, jenž v posledních pěti zápasech Cagliari nastoupil v základní sestavě, strávil celé utkání na lavičce náhradníků.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O dělbě bodů se rozhodlo v závěru první půle, když se v rychlém sledu trefila dvojice Francouzů hájící opačné barvy Grégoire Defrel a Florian Thauvin. Neroverdi se do dalšího vedení nedostali, a na první výhru ve vzájemném utkání od roku 2018, stejně jako na posun ze sestupového pásma, tak nedosáhli.

Tabulka Serie A