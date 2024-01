Díky zkušenostem z Leedsu vyrostl a dospěl, chválí Allegri záložníka McKennieho

Trenér Juventusu Massimiliano Allegri (56) věří, že Weston McKennie (25) fotbalově dospěl. Za tímto faktem prý stojí nepříliš příjemná zkušenost z minulé sezony, kdy se záložník neudržel v Premier League s Leedsem.

Americký hráč odešel do Leedsu na hostování s opcí v lednu 2023, ale už po půl roce se po sestupu anglického klubu do Championship vrátil do Juventusu. V probíhající sezoně se stal pravidelným členem základní sestavy Allegriho týmu a odehrál 18 zápasů Serie A.

Trenér "Staré dámy" pochválil McKennieho za jeho osobní růst: "Nezměnil se, díky zkušenostem z Leedsu vyrostl a dospěl. Prožil si špatnou zkušenost, protože sestoupili. Vrátil se s touhou zůstat. Stále jsme teprve v polovině sezony a on má před sebou ještě pět měsíců, ve kterých chce dokázat ještě víc," řekl pro server Ilbianconero.com.

Rodák z Fort Lewis odehrál od roku 2020 za Juventus ve všech soutěžích 114 zápasů, ve kterých vstřelil 13 gólů. Allegri také popřel, že by Fabio Miretti v lednovém přestupovém období odešel na hostování, a to i přes zájem klubů jako Monza či Salernitana.

"Z Mirettiho jsem opravdu nadšený. Poslední rok a půl hraje pravidelně. Ve Florencii vstřelil důležitý gól a může se jen zlepšovat. V Juventusu zůstane," ukončil spekulace.