Lingard si vyzkouší netradiční angažmá v Jižní Koreji, Soulu se upsal na dva roky

Do korejské ligy překvapivě vedou další kroky Jesseho Lingarda (31), který byl bez angažmá po letním konci v Nottinghamu Forest. Bývalý anglický reprezentant se stal posilou FC Soul.

Lingard, jenž byl s hodnotou šest milionů eur nejcennějším volným hráčem, v posledních měsících trénoval s West Hamem nebo saúdskoarabským Al Ettifaqem, nakonec se však rozhodl pro první zahraniční angažmá. "Největší jméno v historii K League," představil Soul známou akvizici, která podle nepotvrzených zpráv podepsala smlouvu na dva roky.

"FC Soul začal s náborem známých jmen se schopnostmi a popularitou a důsledně se snaží účinně podporovat vzestup K League a rozvoj korejského fotbalu. Tento podpis také odráží perspektivní vizi FC Soul a Lingarda," stojí v prohlášení jihokorejského celku.

"Chci se co nejdříve dostat do středu dění v K League tím, že prokážu svou oddanost týmu a vyzrálý přístup. Na základě respektu ke korejskému fotbalu se těším, že budu co nejdříve reprezentovat K League tím, že budu hrát dobrý fotbal za svůj nový tým FC Soul. Těším se na setkání s trenérem Gi-dong Kimem a na to, jak se v týmu uplatním," řekl po podpisu smlouvy Lingard.

Lingard je odchovancem Manchesteru United, kde se však nikdy trvale neusadil v základní sestavě, nejvíce na sebe přitom upozornil ve druhé polovině sezony 2020/21 na hostování ve West Hamu. Dvaatřicetinásobný anglický reprezentant se posléze vrátil do mateřského klubu a následně přestoupil do Nottinghamu Forest, kde mu však angažmá nevyšlo.