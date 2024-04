Vyzkouší Hernández po sezoně nové angažmá? AC Milán je rezolutně proti a nabízí lepší smlouvu

V útrobách italského stadionu San Siro se schyluje ke čtyřstranné bitvě o služby francouzského reprezentačního obránce. Theo Hernández (26) budí na přestupovém trhu velkou pozornost, což se nezamlouvá milánskému AC, které chce s hráčem podepsat nový vylepšený kontrakt.

Podle portálu Fichajese je o Hernándeze na trhu obrovský zájem, což vyvolává obavy v táboře Rossoneri. Ti již dali jasný signál, že se svých opor zbavovat nechtějí, jako třeba v případě Rafaela Leaa.

Francouzský obránce je vnímán jako jeden z nejlepších hráčů na svém postu v Evropě, proto není žádným překvapením, že po něm lační známé evropské klubové značky. Delší dobu se na jeho dostupnost vyptává Bayern Mnichov, pozadu nemají být ani Manchester United či Chelsea.

Statistiky hráče v AC Milán. Livesport

Hernández je lukrativní artikl i vzhledem k tomu, že kromě defenzivy umí týmu vypomoci i směrem dopředu. Nyní před ním stojí velké rozhodnutí, neboť AC Milán pro něj chystá vylepšenou smlouvu, která zahrnuje i lepší platové ohodnocení.

Pokud by se rozhodl změnit klubové barvy v nadcházejícím přestupovém období, mohli by Rossoneri inkasovat až 80 milionů eur. V Bayernu by byl vítanou posilou, neboť se očekávají výrazné změny v defenzivě bavorského obra.

Hernández by mohl v Bayernu nahradit Daviese. Opta by Stats Perform

Také na Ostrovech by našel uplatnění. Rudí ďáblové v něm vidí dobrou náhradu za Lukea Shawa, který se často potýká se zraněními. Kartami by mohlo zamíchat i laso ze Saúdské Arábie, kde o něj mají mít také zájem.