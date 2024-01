ŠESTKA: Tomáškovo švédské procitnutí, Svrčinův krok do velkého světa i budíček pro Součka a spol.

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 30. ledna

HV 71 – Färjestad

Ve švédské nejvyšší hokejové lize na sebe narazí týmy z opačných konců tabulky. Předposlední HV 71 přivítá druhý Färjestad, který však momentálně tápe. Zvlášť doma, kde z předchozích šesti utkání pětkrát prohrál, z toho třikrát dokonce vyšel střelecky naprázdno. Naopak HV 71 své fanoušky pravidelně těší, bodovalo totiž před nimi už 11x za sebou a u dna tabulky dlí kvůli bídným výsledkům mimo svou arénu (17 porážek z 20 utkání).

Naposledy doma prohrálo na konci října. Färjestad je ovšem jedním ze dvou týmů, které na jeho ledě v této sezoně uspěly (triumf 6:3 pak zopakoval stejným skóre i doma). Hodně záleží i na tom, zda najde mušku David Tomášek. Útočník se může stát čtvrtým Čechem v historii, který ovládne ve Švédsku pořadí střelců (ztrácí gól), ovšem z posledních sedmi startů se trefil jen jednou. Šance přitom má. V Jönköpingu smůlu protrhne a pomůže k výhře.

Středa 31. ledna

Ševčenko – Svrčina

Českého tenistu Dalibora Svrčinu čeká zřejmě průlomový rok v kariéře. Zatím se na turnajích ATP neobjevoval, to by se u 21letého hráče mělo letos změnit. První vlaštovkou je halový podnik v Montpellieru, kam se ostravský rodák prokousal z kvalifikace a teprve potřetí v kariéře se představí na nejvyšším okruhu. Solidně obsazená akce s Dánem Runem (světovou sedmičkou) jako nejvýše nasazeným hráčem bude pohledem do jiného světa.

Svrčinu v něm čeká Kazach Alexander Ševčenko (59. na žebříčku), turnajová šestka. A především hráč, jemuž se na podzim v hale dařilo. V Metách došel do finále, předtím v Basileji vyřadil Wawrinku či Fritze. Zkrátka uvnitř mu to sedí, jeho soupeř má navíc za sebou už dva zápasy v kvalifikaci a v Austrálii si nedávno stěžoval na slabší fyzičku i zdravotní problémy (kotník). Ševčenko si bez problémů dojde pro místo ve druhém kole.

Čtvrtek 1. února

West Ham – Bournemouth

Po horrorovém konci zápasu v Sheffieldu, kde v nastavené čtvrthodině přišel West Ham nejdřív o vyloučeného Vladimíra Coufala a pak i o vítězství, už kouč David Moyes eviduje spíš pozitivní zprávy. Klub reprezentačního kapitána Tomáše Součka získal na hostování záložníka národního týmu Anglie Kalvina Phillipse, z afrického šampionátu se mu vrátil ghanský útočník Mohammed Kudus a z marodky je zpátky Jarrod Bowen.

Nebude náhoda, že po výhře na Arsenalu, při níž se zranil Brazilec Paquetá a do Afriky zamířil Kudus, tým přestal vítězit. Vypadl z obou domácích pohárů, v lize dvakrát remizoval. To by se nyní mělo změnit, zvlášť když se objevují spekulace o tom, že Paquetá už je fit. Soupeři se skvěle povedl závěr roku, když nasbíral šest výher v sedmi utkáních, pak jej však na zem vrátil debakl s Liverpoolem. West Ham proti němu doma uspěje potřetí za sebou.

Pátek 2. února

Pardubice – Sparta

Pardubická Enteria arena bude kulisou jednoho z vrcholů základní části a zároveň ochutnávky na play off. Východočeši by výhrou vykročili k celkovému prvenství v tabulce, v níž nyní mají na Pražany náskok osmi bodů. Tým v poslední době stíhá jeden velký zásah za druhým. Nečekaná změna na trenérském postu ovšem nebude mít na výsledky takový dopad jako čerstvá zranění útočných opor Martina Kauta a Lukáše Sedláka.

Což jsou mimochodem střelci obou branek Dynama v nedávném vzájemném utkání v Praze. Sparta naopak přiveze zámořskou posilu Zacka Kassiana, jenž díky své dosavadní kariéře může slíbit góly i tvrdé rány. Pardubice mají (před dohrávkou s Plzní) šňůru devíti výher v řadě, minule doma svého rivala porazily (vítězný gól obstaral opět Kaut), předtím s Řepíkem a spol. však na svém ledě dvakrát padly. A v 60 minutách nezvítězí ani nyní.

Sobota 3. února

Girona – Real Sociedad

Španělská liga zakrojila do druhé poloviny sezony – a na prvním místě tabulky stále sedí Girona. Senzační lídr zvlášť doma kosí jednoho za druhým, naposledy se o tom přesvědčila Sevilla, která si odtamtud odvezla pětibrankový příděl. Real Sociedad je však z jiného těsta, třetí nejlepší obrana La Ligy (za Realem Madrid a překvapivě Las Palmas) bude daleko větší překážkou. Baskové jsou častými sběrateli remíz (třetí v lize), navíc přímo bezbrankových.

Tímto výsledkem skončilo už šest jejich utkání v sezoně (čtyři v lize, dva v Champions League), naposledy se takto rozešli v sobotu s Rayo Vallecanem. Za poslední čtyři zápasy (liga a pohár) povolil tým soupeřům pouhých pět střel na branku! Až na minulý vzájemný duel v Gironě (3:5) nepadly v ostatních čtyřech případech, když se tam oba celky potkaly, víc než dva góly (dohromady byly pouhé tři). Tuto hranici nepřekročí šlágr kola znovu.

Neděle 4. února

Brest – Nice

Kdo zastaví Brest? V neděli se to nepovedlo ani vedoucímu PSG, které se doma muselo spokojit s bodem za remízu. Svěřence kouče Erika Roye alespoň po čtyřech výhrách v řadě (navíc bez inkasovaného gólu) alespoň trochu přibrzdili při jejich strmém letu vzhůru. Bretaňský celek už je třetí a týden po vedoucím mužstvu změří síly s aktuálně druhým Nice. A navzdory pozici v tabulce půjde do zápasu jako favorit, který svou roli naplní.

Ve francouzské lize nezískal za minulých pět kol nikdo víc bodů než právě Brest. Jeho soupeř z azurového pobřeží má navíc problémy. Zatímco doma je z celé ligy nejlepší, venku to zvlášť v posledních týdnech skřípe. V uplynulých čtyřech utkáních na cizích hřištích se trefil všehovšudy jednou a získal jeden bod za remízu v Montpellier. V jeho útoku citelně chybí dvojice nejlepších střelců Moffi, Boga, kteří hrají o triumf na africkém šampionátu.