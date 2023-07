Icardi se do PSG nevrátí, Galatasaray proměnil jeho hostování v trvalý přestup

Galatasaray dotáhl do úspěšného konce trvalý přestup Maura Icardiho (30) z PSG. Argentinský útočník působil v Turecku formou ročního hostování, zpátky do Francie se přitom vracet nebude. Dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami byla uzavřena po několik dnů, chyběla jen oficiální formalizace. Tu nakonec istanbulský a pařížský celek dovršily v pátek večer.

Icardi přicházel do Paříže v roce 2019 z milánského Interu, v první sezóně působil v klubu formou roční výpůjčky. Pak se přesunul do Ligue 1 napevno za 50 miliónů eur, přičemž v dohodě byly ještě uvedeny bonusy ve výši 8 miliónů eur. Za tři roky však vesměs nenaplnil ta očekávání, jaká do něj byla vkládána, tedy že by mohl i v budoucích letech nahradit Edinsona Cavaniho, historicky druhého nejlepšího střelce Les Parisiens.

Celkem v PSG sehrál argentinský forvard ve všech soutěžích 92 utkání, v nichž si zapsal 38 přesných zásahů. Jeho produktivita se postupem času zhoršovala, a tak pro obě strany byla změna angažmá logickou volbou. V Süper Lig loni znovu našel svou zašlou slávu, ve 24 ligových duelech nastřádal 22 gólů a 7 asistencí. I proto se Galatasaray nezdráhal hráče definitivně přetáhnout do svých řad. V kuloárech se spekuluje, že transfer přinese do pařížské pokladny 10 miliónů eur.