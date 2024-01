Dominance PSG v Superpoháru trvá, Toulouse si brousilo zuby na trofej marně

PSG v duelu francouzského Superpoháru přemohlo Toulouse 2:0. Hosté se účastnili souboje o tuto trofej teprve podruhé v historii a v úvodu jako by jim nezkušenost svazovala nohy, protože se už ve třetí minutě prosadil nejrychlejším gólem soutěže od roku 2005 Kang-In Lee. Pařížané byli i nadále výrazně aktivnější, což potvrdili krátce před pauzou, kdy zlomil odpor soupeře Kylian Mbappé. Domácí ovládli Trophée des Champions podvanácté, naopak Les Violets si budou muset na premiérový triumf počkat.

Utkání se původně mělo odehrát nejen v termínu před začátkem ročníku, ale dokonce i v jiném dějišti. Jenže v Bangkoku rezignoval tamní pořadatel, a tak se duel přesunul do lednové zimní pauzy. A vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyjednat pořadatelství ani v Saúdské Arábii či Kataru, francouzská asociace udělala radost PSG a zvolila Park princů. Pařížané tedy měli před svými fanoušky jedinečnou možnost získat 10. titul za posledních 11 let.

A nakročili k němu hned ve třetí minutě, kdy se ocitl na konci milimetrově přesné kombinace z malého vápna skórující Lee. Toulouse se z vlastní části hřiště příliš nedostávalo, když už se mu ovšem přejít půlicí čáru povedlo, stálo to za to. Skórovat mohl například Gabriel Suazo, jenž ve skluzu trefil boční síť. Ještě větší tutovku si vytvořil ve 37. minutě Thijs Dallinga, který se prosmýkl až do vápna a s pomocí Gianluigiho Donnarummy napálil tyč.

Pošilhávání Les Violets po vyrovnání však utnul těsně před pauzou Mbappé, jenž se skvěle uvolnil na hranici vápna a poslal balon přesně k tyči. Ofenziva hostů i ve druhé půli vystrkovala růžky, jenže doplácela na nepřesnosti. Jako třeba v případě Cristiana Casserese, jehož pokusu dopomohla v cestě mimo branku i jemná teč. Poté se ke slovu dostal Achraf Hakimi, který nádherně zatočeným přímým kopem trefil brankovou konstrukci.

Parádním zákrokem se na druhé straně následně blýskl Donnarumma, jemuž k udržení čistého konta dopomohla i nepovedená dorážka Vincenta Sierra. V závěru se Ital předvedl i efektním skokem po hlavičce Dallingy. Lídr francouzské Ligue 1 tak nezaváhal a připsal si historicky již 12. triumf, první účast Toulouse v Superpoháru od roku 1957 naopak skončila nezdarem.