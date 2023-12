České házenkářky čeká neoblíbené Německo, jde o historické maximum i soupeře pro boj o Paříž

České házenkářky na MS proti Německu rozehrají play off o páté až osmé místo.

České házenkářky na mistrovství světa pátečním zápasem proti Německu vstoupí do play off o konečné páté až osmé místo pro týmy, které vypadly ve čtvrtfinále. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla (53) se pokusí oklepat z úterní porážky s Francií a proti dalšímu favoritovi překvapit. Češkám se však proti Německu dlouhodobě nedaří, na velké akci s ním prohrály třikrát po sobě. Vítěz zápasu se v neděli utká o pátou příčku s Nizozemskem, nebo Černou Horou, poražený narazí na neúspěšného z této dvojice v duelu o sedmou pozici.

Dahlovy svěřenkyně v úterním čtvrtfinále vzdorovaly favorizované Francii do úvodu druhého poločasu, ale pak se jim přestalo dařit v útoku a nakonec úřadujícím olympijským vítězkám podlehly 22:33. Češky utrpěly na šampionátu druhou porážku po sobě a třetí ze sedmi zápasů na turnaji. Němky ve středu ve čtvrtfinále prohrály 20:27 se Švédskem. Na mistrovství podruhé za sebou utrpěly porážku, v předchozích pěti utkáních zvítězily.

Češky postoupily do čtvrtfinále světového šampionátu teprve podruhé od rozdělení federace a nyní mohou vylepšit své maximum, jímž je osmé místo z roku 2017 ještě pod vedením trenéra Jana Bašného. Národní tým se zároveň poprvé v samostatné historii dostal do olympijské kvalifikace, která se uskuteční v dubnu.

V play off o páté až osmé místo se rozhodne o tom, proti komu Češky budou o účast na hrách v Paříži bojovat. V jedné ze tří čtyřčlenných skupin se utkají buď se Španělskem a Argentinou, nebo se Slovinskem a Paraguayí a jedním dalším týmem z bojů o pátou až osmou příčku na šampionátu. Na olympiádu se kvalifikují vždy první dva celky.

"Naposledy bylo nejvýhodnější skončit na pozici sedm, bylo to lepší než páté a šesté místo. Takže uvidíme o víkendu. Hráčky i my v realizačním týmu se budeme soustředit na naše zápasy a uvidíme, co se stane," uvedl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

Jeho svěřenkyně se po čtvrtfinále v norském Trondheimu znovu vrátily do Dánska, kde odehrály základní a osmifinálovou skupinu. Na rozdíl od Frederikshavnu se ale tentokrát představí v Herningu.

"Po porážce s Francií se pro nás nic nemění, připravujeme se na další zápas. Co se týká motivace, je to hodně o úrovni energie. Spousta hráček je po těch dvou a půl týdnech opravdu unavená. To je také proces učení," řekl Dahl, který převzal český tým vloni v létě a poprvé jej vede na velké akci.

"Když jste na té nejvyšší úrovni, hrajete šampionát tři týdny, ne jen dva. Pro mnoho našich hráček to byl trochu šok. To je ta zkušenost, kterou potřebujeme dostat do týmu. Takže musíme jen pokračovat dál," dodal Dahl.

Češkám se na Němky dlouhodobě nedaří. Předloni na šampionátu jim podlehly vysoko 21:31 a prohrály i na světovém šampionátu v roce 2013 a Euru před pěti lety. "Němky mají takovou strojovou házenou, hodně silovou. Jsou na tom velmi dobře kondičně," uvedla křídelnice Adéla Stříšková.

"Po téhle stránce to bude stejně náročné jako všechny dosavadní zápasy. Věřím, že do toho dáme vše, abychom se umístily, co nejlépe to jde. Určitě se na zápas moc těšíme a doufáme, že nám všichni budou držet palce," dodala Stříšková, která dnes slaví 23. narozeniny.

Zápas Česka s Německem začne v pátek v Herningu v 11:30. V semifinále se poté utkají Dánky s obhájkyněmi zlata Norkami a Švédky s Francií. Finále je na programu v neděli večer.