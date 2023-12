Dosáhli jsme na maximum, hráčky teď musí pracovat v klubech, řekl trenér házenkářek po MS

Přestože české házenkářky na mistrovství světa prohrály poslední čtyři zápasy, podle trenéra Benta Dahla (53) za sebou mají úžasný turnaj. Konečné osmé místo překonalo jeho očekávání, s nímž národní tým do první velké akce vedl. Norský kouč věří, že český celek má dobrou šanci se v dubnu z kvalifikačního turnaje probojovat na olympijské hry v Paříži. Ve svazové nahrávce pro média zároveň uvedl, že v závěru šampionátu jeho tým ztratil energii a k absolutní špičce mu chybí širší kádr.

"To, co jsme tady s týmem vytvořili, je úžasné. Co se týče pozice, jsem velmi spokojený s tím, co jsme tu dokázali. Upřímně je to víc, než v co jsem doufal, když jsme do turnaje vstupovali. Jsem na hráčky velmi pyšný," řekl Dahl po porážce 24:28 v utkání o sedmé místo proti Černé Hoře.

Český tým převzal vloni v létě po trenérovi Janu Bašném a hned s ním osmým místem vyrovnal maximum na mistrovství světa od rozdělení federace. Jeho svěřenkyně si v devíti zápasech na turnaji připsaly čtyři vítězství a pět porážek.

"Když se na to podívám z nadhledu, pro nás to byl úžasný turnaj. Viděli jsme, že máme možnost postoupit z první fáze. To se povedlo dokonce s body do další fáze. Měli jsme problémy s Nizozemskem, ale získali jsme body, které jsme potřebovali do hlavní fáze," řekl Dahl.

"Tam jsme zase viděli, že máme šanci proti Brazílii, Španělsku i Ukrajině. Pro nás bylo hlavní, že jsme dokázali vyhrát ty nejdůležitější zápasy. Pro nás bylo cílem vyhrát proti Španělsku, což jsme dokázali. To byl klíč k tomu, abychom se dostali do této pozice. Zbytek zápasů byl o dovednostech a hlavně síle," doplnil.

Jeho svěřenkyně v závěrečné vyřazovací fázi nejprve ve čtvrtfinále nestačily na Francii a v bojích o páté až osmé místo na Německo a Černou Horu. "Ztratily jsme energii a sílu. Moje nástroje nejsou tak velké. Když vidíme, jaké hráčky mají Francie, Německo, Černá Hora, Dánsko, Nizozemsko, jak mohou rotovat... Mají dvě tři hráčky na každou pozici, zatímco my pořádně nemůžeme protočit základní sestavu. Z mého pohledu je to poučení pro všechny české kluby, aby vychovávaly více hráček. Protože pokud se chceme poměřovat na téhle úrovni, potřebujete mít více zdrojů," upozornil Dahl.

"Je něco jiného hrát kvalifikaci, to je jeden týden, zatímco šampionát trvá tři čtyři týdny. Jsem spokojený s tím, co jsme zatím udělali s mladými hráčkami tady v národním týmu. Teď se potřebují posouvat v klubech, potřebují více pracovat. V lize trénují dvakrát třikrát týdně, to je málo. Na téhle úrovni musíte mít šest až 10 tréninkových jednotek týdně. Nejsme amatéři. Musíme posouvat úroveň ligy výš, to je zpráva pro celou českou házenou," mínil Dahl.

Své svěřenkyně dovedl do olympijské kvalifikace, kterou český tým v samostatné historii ještě nikdy nehrál. Reprezentantky změří v dubnu síly s Argentinou, Nizozemskem a Španělskem, s nimiž se utkaly už na šampionátu. Na hry v Paříži projdou první dva celky skupiny.

"Myslím, že je to 50 na 50. Nevzdáváme se našeho snu. Víme, že jsme odehráli dobré zápasy proti Argentině i Španělsku. Jednou porazíme i Nizozemsko, tak proč ne v olympijské kvalifikaci? Nemusíme se těchto zápasů bát, víme, co umíme. Samozřejmě by bylo dobré hrát doma a mít výhodu svého prostředí," přemítal Dahl o dějišti turnaje, o němž zatím není rozhodnuto.

"Budoucnost týmu vidím velmi pozitivně. Můj projekt je s výhledem na olympiádu v Los Angeles v roce 2028. Teď máme možnost zúčastnit se her v Paříži 2024, takže jsme trochu napřed. Jsem spokojen a věřím, že se brzy podaří vytvořit více hráček na tu top úroveň. Doufám, že česká házená taky rozumí tomu, na čem je třeba zapracovat," dodal Dahl.

