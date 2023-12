Klíčový boj o postup do čtvrtfinále házenkářského MS. Češky vyzvou Španělsko

České házenkářky odehrají na mistrovství světa proti Španělsku druhé utkání osmifinálové skupiny, které bude klíčové v boji o postup do čtvrtfinále. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla figurují na třetím místě tabulky a pokud by týmu z Pyrenejského poloostrova podlehly, prakticky by ztratily naději na účast v závěrečné vyřazovací fázi. Češky jsou před zápasem ve Frederikshavnu outsiderem, jejich kouč ale věří, že mají na to zvítězit.

Národní tým ve středu na úvod osmifinále podle očekávání porazil Ukrajinu 30:23 a v šestičlenné skupině má na kontě čtyři body. Dva z nich si Češky přenesly ze základní skupiny, v níž porazily Kongo s Argentinou a prohrály s Nizozemskem. Osmifinálovou fázi uzavřou v neděli proti Brazílii. Do čtvrtfinále postoupí první dva týmy z každé ze čtyř osmifinálových skupin.

Španělky zatím na šampionátu vyhrály všechny čtyři zápasy a v tabulce mají o dva body více než Dahlův výběr. Ve středu zvítězily nad Argentinou stejným poměrem jako Češky nad Ukrajinou.

"Jsme pořád ve hře, máme o co bojovat. Je to otevřené. Je to o nás. Samozřejmě jsme outsider, ale uvidíme, jak budou Španělky hrát s top týmy. Máme šanci vyhrát, v pátek do toho dáme všechno," řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

Na předloňském mistrovství světa obsadily Španělky čtvrté místo, o dva roky dříve dosáhly stříbrem na své maximum. V letech 2008 a 2014 skončily druhé i na evropském šampionátu. Na posledním kontinentálním mistrovství byly deváté stejně jako na minulých olympijských hrách.

Páteční soupeři se naposledy utkali před třemi lety. Češky tehdy na Euru ještě pod vedením trenéra Jana Bašného podlehly Španělkám po boji 24:27, přitom v průběhu druhé půle vedly až o šest branek.

Tabulka skupiny 4. Livesport

"Co se týče úrovně, můžeme Španělsko porovnat s Nizozemskem. Hru ale ne, styl házené je naprosto odlišný. Hrají jinak obranu, v útoku hrají s krátkými a rychlými přihrávkami a velkou prací v prostoru. Bude to zajímavé. Budeme si muset v pátek navléci běhací boty," podotkl s úsměvem Dahl, který český tým poprvé vede na velké akci.

Reprezentační celek startuje na světovém šampionátu podruhé za sebou. Ze základní skupiny postoupily Češky i předloni, kdy ještě s Bašným na lavičce obsadily 19. příčku. Jejich maximem od rozdělení federace je osmá příčka z roku 2017. Světový šampionát letos poprvé v historii hostí tři země – Dánsko, Norsko a Švédsko.