Ve Francii je zápas s Českem téma, hlásí ze země soupeřek zraněná házenkářka Kordovská

České házenkářky čeká v podvečer jeden z nejdůležitějších zápasů posledních let. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se postaví favorizované Francii. V zemi finalistek minulého šampionátu působí na klubové scéně i Kamila Kordovská (26), která bohužel stihla odehrát na turnaji jen poločas úvodního duelu, než kamarádky musela kvůli zranění opustit. "Ale zůstaly jsme v denním kontaktu," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

České ženské házené se začíná dařit na mezinárodní scéně. Už v roce 2017 hrál národní tým čtvrtfinále mistrovství světa a letos se mu tento počin podařilo vyrovnat. Ke všem šesti dosavadním duelům na šampionátu nastoupil v dánském Fredrikshavnu, první zápas play off jej ale čeká za polárním kruhem v Trondheimu, kde bude "doma" norský kouč Bent Dahl.

"Byl to náš cíl a sen. Jsem ráda, že se to holkám podařilo. Vzhledem k tomu jaký jsme měly los, když v základní skupině, ani v té nadstavbě proti nám nestál žádný světový tým, jako je pro mě Francie, Dánsko nebo Norsko, tak si myslím, že postup mezi nejlepších osm byl reálný," říká levá spojka týmu Plan du Cuques.

Do klubu na předměstí Marseille se bohužel pro ni i reprezentaci vrátila dřív, než očekávala. Snažení svých spoluhráček sleduje už jen z povzdálí svého francouzského domova, neboť si v úvodním utkání turnaje s Kongem vážně poranila loket a teď se místo na zápas s Francií věnuje rehabilitaci v posilovně a v bazénu.

Nicméně v úzkém spojení s týmem jste zůstala, že?

"Mistrovství světa sice pro mě na hřišti skončilo, ale s holkama jsem v denním kontaktu. Hlavně si píšu s Markétou Šustáčkovou a Markétou Jeřábkovou, Alenou Stellerovou a Verčou Malou. Snažíme se komunikovat hlavně před zápasem. Také jsem si se všemi psala i po tom utkání, které jsem spolukomentovala pro Českou televizi, holkám to prý přišlo strašně fajn. Posílají mi hezké zprávy, máme moc fajn tým a super partu."

Čtvrtfinálovým soupeřem je Francie. Jak moc tento zápas řeší země, v níž působíte?

"Ve Francii je házená aktuálně velké téma. Takhle špičkový turnaj se tu docela prožívá a myslím, že většina domácností bude mít večer opravdu zapnutou házenou. Francouzky vyhrály minulou olympiádu, mužská reprezentace má několik titulů mistrů světa z poslední doby. Lidé házenkáře a házenkářky znají, spousta z nich je spojená s nějakou sportovní značkou. Pokud je fotbal sport číslo jedna, házená je v tomto období hned za ním."

Kamila Kordovská v dresu týmu Plan de Coques Handball Plan de Coques

Je to znát třeba i v ligových soutěžích? Sama hrajete za Plan du Cuques, což je tým, který sídlí na jihu nedaleko Marseille.

"Naše hala má kapacitu okolo 1500 míst a je většinou plno. Na venkovní zápasy to bývá různé, třeba na Dijon-Besancon, kde jsou opravdu skvělí diváci, chodí přes 2000 fanoušků. Nejlepší je to v Brestu, o tom by mohla vyprávět Charlotte Cholevová. Tamní hala má kapacitu okolo čtyř tisíc sedaček a je nádhera tam hrát. Ve Francii opravdu chodí spousta diváků i na ligu."

Dokázala byste upozornit na nějaké výrazné francouzské hráčky?

"Ony jsou výrazné skoro všechny. Ale třeba pivotka Pauletta Foppaová je výjimečná. Mívá skoro každý míč, který na ní směřuje a umí získat pro tým velký počet sedmiček a gólů. Také v obraně je výborná. Pak je tam Estelle Nze Minková. Ta hraje v maďarském Györu a je na spojce. Je nesmírně rychlá a dynamická. A samozřejmě Orlane Kanorová, která hodně střílí z dálky. Ale není to o individualitách, práci budou mít holky s celým francouzským týmem."

A jak je ve Francii vnímaný český tým?

"Za poslední roky jsme si už získaly respekt a každým rokem se to zlepšuje. Momentálně, i tím že jsme se dostaly do čtvrtfinále, se to zase posunulo o trochu dál. Počítají s námi, vědí, že patříme mezi jeden z těch lepších týmů a že jsme konkurenceschopné. Ale na druhé straně, jak znám Francouzky a jejich naturel, myslím si, že by nás mohly malinko podcenit."

Jak vůbec vy sama nazíráte na českou házenou v posledních letech? Zdá se, že se po půstu začínají objevovat úspěchy…

"Většina z nás hraje v zahraničí v opravdu kvalitních týmech a soutěžích, to je asi nejdůležitější faktor toho, že je národní tým ve čtvrtfinále. Dospěla nám Verča Malá a také Petra Kudláčková v bráně. Jedinečnou formu má Markéta Jeřábková. Máme prostě výborné hráčky, které jsou na svých postech jedny z nejlepších na světě. Doplňuje to dravé mládí, je tam i zkušenost. Ten tým je hodně dobře poskládaný. V posledních letech vidím posun i v tom, že každá z nás je trochu víc profesionálka. Hodně se dbá na posilovnu a fyzickou připravenost, to se od minulých let hodně změnilo. Myslím, že je to znát i na výsledcích, jsme schopné se světovou špičkou držet krok."

Co kamarádkám z týmu před zápasem s Francií poradíte?

"Myslím, že jim nic radit nemusím. Ony je moc dobře znají a vědí, co mají dělat. Budu jen přát hodně štěstí a hlavně hodně sil, protože těch už nezbývá moc..."