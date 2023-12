Nezastavitelná Jeřábková? Favorizovaná Francie má respekt z nejlepší střelkyně šampionátu

Házenkářky Francie získaly zlato na minulé olympiádě a před dvěma lety hrály finále mistrovství světa. Takovou hráčku, jakou na šampionátu disponuje český tým, ovšem ve svém středu nemají. Výjimečně hrající levá spojka Markéta Jeřábková (27) je nejlepší střelkyní turnaje a před čtvrtfinálovým vzájemným duelem obou týmů na MS před ní varují i francouzská média.

Francie je v souboji s českým týmem jasným favoritem a nic na tom nemění ani fakt, že v posledním vzájemném utkání Češky dokázaly tým ze země galského kohouta porazit. Loni v dubnu v Plzni v kvalifikaci mistrovství Evropy zvítězily 31:30. Nakonec se však na závěrečný turnaj národní celek neprobojoval.

Ve zmíněném utkání nasázela Jeřábková Francii osm gólů. Česká levá spojka si formu udržela i na letošním MS a se 46 brankami je vůbec jeho nejlepší střelkyní. "Je to mimořádná hráčka se silnou rukou, který velmi dobře dokáže vnímat rytmus hry. Je to šéfka, motor i stabilizátor," posílal superlativy na konto hlavní české opory francouzský trenér Olivier Krumbholz v rozhovoru pro renomovaný magazín L'Équipe.

Francouzi podotýkají, že rodačka z Plzně není nijak výrazně vysoká (174 cm), ale v žilách jí proudí krev šampionů. Zmiňují, že je dcerou bývalého prvoligového fotbalisty Jaroslava Jeřábka, který hrál za Brno, Plzeň, Bohemians a Vítkovice a také mladší sestrou hokejisty Jakuba, který působil v NHL v dresech Montrealu, Washingtonu a St. Louis a startoval i na olympiádě.

Jeřábková na šampionátu dává v průměru 7,7 gólu na zápas a je i třetí v absolutním pořadí v počtu nahrávek (5,7 na zápas). Tato čísla ji pasují na jednu z nejlepších levých spojek planety. "Vždycky je tam, kde potřebuje být. A opravdu hodně dobře střílí," varuje Méline Nocandyová, která má na českou hvězdu nemilé vzpomínky ze semifinále Ligy mistryň 2022.

Tehdy Jeřábková v dresu norského Vipers Kristiansand dokázala vyřadit Mety (33:27). "To bylo utrpení, dala nám myslím 12 gólů," vzpomíná francouzská reprezentantka, která bude nynější hráčku dánského Ikastu bránit. A česká tahounka ví, že proti Francii není co ztratit: "Jsme asi největším překvapením turnaje, nikdo nás v play off nečekal. Takže na nás nebude žádný tlak."

Čtvrtfinále MS v házené mezi Francií a Českem začne v 17:30.