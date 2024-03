Lecce musí hledat nového trenéra. D'Aversa byl propuštěn za hlavičku do obličeje soupeře

Na záchranářské střetnutí mezi Lecce a Hellasem asi jen tak nezapomene Roberto D'Aversa. Osmačtyřicetiletý trenér se po závěrečném hvizdu dostal do křížku s hostujícím útočníkem Thomasen Henrym, jemuž uštědřil lehkou hlavičku do obličeje. A domácí klub o den později zareagoval na tento incident vyhazovem italského kouče, jenž vedl mužstvo od startu sezony.

Už v sobotu jako by Lecce naznačilo, že tohle bude mít dohru. Ve svém oficiálním prohlášení představitelé celku z Apulie neměli radost z chování svého zaměstnance a z konfliktu, k jakému došlo. "Vyhodnotili jsme si celou situaci a nervózní konec zápasu. Rozhodně odsuzujeme to, co se stalo, protože to bylo v rozporu s našimi zásadami a sportovními hodnotami," stálo ve vzkazu médiím a fanouškům.

D'Aversa se po utkání kál, jeho následnému propuštění to ovšem nezabránilo. "Co jsem udělal, je neomluvitelné, to vím. Ale nešel jsem kvůli tomu na hřiště. Šel jsem tam proto, abych zabránil vyloučení našich hráčů, protože tam bylo hodně provokací," uvedl pro televizní stanici Sky Sports. Lecce zatím umístil na patnáctou příčku tabulky, jen bod dělí italský výběr od sestupového pásma.

Kauza se funkcionářů účastníka Serie A evidentně hodně dotkla. I proto bylo učiněno během pondělního dopoledne nemilé rozhodnutí. "Po událostech, ke kterým došlo po utkání mezi Lecce a Veronou, oznamujeme, že jsme zprostili Roberta D'Aversu jeho povinností," uvedlo vedení I Giallorossi. "Trenérovi a jeho týmu patří poděkování za odvedenou práci." Jméno nástupce zatím známo není.