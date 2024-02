Highlighty víkendu: Palič Haaland, mizerný týden Bayernu i rekordman v Ligue 1

V nových Highlightech víkendu probereme trápení gigantů. Manchester City zaváhal i proto, že Erling Haaland měl extra smolný den před brankou, Bayern Mnichov zažil hrůzostrašný týden a nikdo to nepocítil víc, než dvakrát vyloučený Dayot Upamecano. Ale nebudeme jen negativní - podíváme se i na nádhernou trefu v Itálii nebo TOP posilu z francouzské ligy.

Gól víkendu

Michael Folorunsho byl hlavní hvězdou víkendového zápasu Verony s Juventusem. Italský záložník zapsal 1+1 a výrazně se tak podepsal pod to, že Hellas po remíze 2:2 obral favorita o body. Spíš než jeho statistiky si ale fanoušci budou připomínat hlavně to, jak vstřelil svůj gól. Když se k němu po rohovém kopu odrazil míč na hranici šestnáctky, nerozmýšlel se a pokusil se o zakončení akrobatickým volejem. Výsledek? Jedna z nejlepších tref sezony!

Smolař víkendu

Pro smolaře zabrousíme do 2. Bundesligy. Ta zažila historický víkend, poprvé na ni přišlo víc fanoušků než na nejvyšší soutěž (284 643 vs. 261 099), také ale viděla jednu situaci, kterých je v dospělém fotbale pomálu. Brankář Düsseldorfu Florian Kastenmeier se v zápase proti Karlsruhe (2:2) nastavil na rutinní zákrok a čekal, že míč poklidně spadne do nachystané náruče. Místo toho se ale prohnal mezi jeho rozkročenýma nohama a rozvlnil síť. Kastenmeier neudržel čisté konto od začátku prosince a tenhle víkendový kiks mu k sebevědomí moc nepřidá...

Ze sociálních sítí

Ve druhé německé lize ještě zůstaneme. Fanoušci v zápase Hamburku s Hansou Rostock (2:2) ukázali, jak do svého hobby mohou zapojit technologie. Místo toho, aby se po hřišti proháněl člověk, vozila dýmovnice autíčka na dálkové ovládání...

Statistika víkendu

V Lorientu na přelomu roku nebylo moc důvodů k radosti a pochvalám, Les Merlus byli v tabulce Ligue 1 poslední. Pak se ale jejich skautům povedla parádní posila. Mohamed Bamba, útočník z Pobřeží slonoviny, přišel v lednu za pět milionů eur z rakouského Wolfsbergeru a zatím se trefil v každém zápase, do kterého nastoupil – v tom posledním dokonce dvakrát, takže má bilanci pěti branek ze čtyř zápasů. Stal se tak prvním hráčem v Ligue 1 za víc než půl století, který dal gól ve svých prvních čtyřech ligových zápasech. To se Messimu, Neymarovi, Mbappému ani Ibrahimovicovi nepovedlo... Fanoušky potěšily Bambovy přesné trefy dvojnásob, Lorient totiž z těchto čtyř zápasů tři vyhrál a v jednom remizoval a tím pádem se vyškrábal mimo sestupové pozice.

Statistiky Mohameda Bamby v Ligue 1. Opta by Stats Perform

Příběh víkendu

Bayern Mnichov má za sebou nejhorší týden za hodně dlouhou dobu. Minulý víkend zažil v souboji s přímým konkurentem o titul Leverkusenem potupnou prohru 0:3. V úterý pak ani nevystřelil na branku Lazia, se kterým v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů prohrál 0:1. Chuť si mohl a podle předpokladů i měl spravit na hřišti Bochumi – však outsidera v posledních pěti zápasech čtyřikrát porazil, z toho třikrát 7:0! Jenže bavorská mizérie pokračuje – Bayern prohrál 2:3 a na Leverkusen ztrácí už propastných osm bodů. Hlavní tváří katastrofálního týdne je francouzský stoper Dayot Upamecano, který v Římě i v Bochumi dostal červenou kartu. V obou utkáních zavinil penaltu, po které soupeř skóroval. Thomas Tuchel musí doufat, že obránci prospěje týdenní pauza, po které se on i celý Bayern vrátí do starých kolejí. Byť dohánět Leverkusen už bude dost těžké...

Heat mapa Dayota Upamecana proti Bochumi. Opta by StatsPerform

Fotka víkendu

Když už jsme u mizérií... Erling Haaland prožil nejsmolnější zápas v Premier League. V sobotním šlágru Manchesteru City s Chelsea (1:1) vyslal na branku Blues devět střel, jeho celkové očekávané góly se vyšplhaly na hodnotu 1,71. Jenže místo "gólu a půl" svítila u norského střelce v kolonce branek nula... Haaland se mohl přetrhnout, zkoušel zakončení ze všech pozic, jako v naší fotce víkendu, ale zkrátka neuspěl.