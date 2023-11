Nejvydařenější zápas v reprezentaci, těšilo Stránského. Popsal i svojí dělovku

Zřejmě nejvydařenější zápas v reprezentační kariéře dnes odehrál útočník Matěj Stránský (30). Na turnaji Karjala v Tampere se dvěma góly podílel na vítězství nad domácí reprezentací 7:3, po kterém má český tým jistotu, že ovládne první akci seriálu Euro Hockey Tour. V rozhovoru s novináři si Stránský cenil hlavně toho, že se reprezentace vyrovnala se ztrátou tříbrankového náskoku a dokázala překlopit utkání zpět na svou stranu.

"Opět jsme měli dobrý vstup do zápasu. Poté jsme trošku přestali hrát a Fini toho využili, přehrávali nás. Ale klobouk dolů, že jsme (za stavu 3:3) nepřestali hrát, dali poměrně rychle čtvrtý, pátý gól a zase hráli naši hru. Dostávali jsme je pod tlak a zápas si pohlídali," řekl Stránský. "Asi to byl nejvydařenější zápas v reprezentaci. Už si je všechny nepamatuji. Jsem ale hlavně rád, že jsme vyhráli a že kluků, kteří dali gól, bylo více. Podali jsme výborný týmový výkon, což je hlavní," řekl.

Útočník Davosu se nejprve prosadil v 11. minutě, kdy zvyšoval na 2:0, a poté ve 38. minutě: to upravil skóre na 5:3. Při jeho prvním gólu letěl puk rychlostí 149 km/h. "Viděl jsem, jak se na mě Ondra Kovařčík podíval a už jsem jen napřahoval. Snažil jsem se to propálit a jsem rád, že to tam spadlo".

Aktivitu spoluhráčů v elitní formaci ocenil. V prvním případě vybojoval puk ve středním pásmu Lukáš Sedlák, ve druhém Kovařčík. "Řekli jsme si, že je budeme otravovat. Fungovalo to i proti Švédům, kteří z toho dělali v rozehrávkách chyby," uvedl Stránský.

K úspěšnému zakončení mu pomohly i informace od trenéra brankářů Ondřeje Pavelce, který hráče upozornil, že finský gólman Roope Taponen má problém se střelami pod horní tyč. "Říkal nám, že chodí rychle dolů, tak jsem se toho snažil využít. A spadlo to tam," řekl.

Český tým si po druhé výhře s předstihem zajistil celkový triumf na Karjale. Bez ohledu na výsledek nedělního zápasu proti Švýcarsku. "Máme strašně kvalitní tým a už po první výhře nám narostlo sebevědomí. Dnes jsme šli do zápasu s pokorou a v neděli to bude stejné. Musíme rychle zregenerovat a pokusit se opět uspět. Chceme domů odjet s třemi výhrami," řekl Stránský.