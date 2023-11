Výkon proti Švédsku byl fantastický. Chceme na něj navázat, hlásí odhodlaně Flek

Jakub Flek (30) se těší, až si o víkendu opět zahraje v nové aréně v Tampere. Ve Finsku si totiž loni připsal největší úspěch své kariéry, když s reprezentací získal bronzové medaile na mistrovství světa. Letos v květnu sice na stejném místě zažil na dalším šampionátu čtvrtfinálovou porážku s USA, přesto u Fleka převládají pozitivní vzpomínky na Tampere. Teď Fleka a spol. čeká na severu Evropy pokračování turnaje Karjala, do kterého Češi vstoupili čtvrteční výhrou 5:2 nad Švédskem ve Växjö.

"V minulé sezoně to úplně nevyšlo, ale těším se tam. Doufám, že to zase překlopíme na úspěšnou stránku," řekl Flek novinářům po pátečním tréninku ještě ve Švédsku. "Myslím si, že se nám bude cestovat dobře. Čtvrteční výkon byl fantastický, ale určitě se tím nenecháme uchlácholit. Chceme na něj navázat a předvést něco podobného i tam," uvedl zkušený útočník k zápasům proti Finsku a Švýcarsku, které Čechy čekají v Tampere.

Vzpomínky na světové šampionáty mu prý naskočí okamžitě, jak do nové multifunkční arény v sobotu vkročí. "Je to největší úspěch mé kariéry. Strašně rád na to vzpomínám a věřím, že se vše zase obrátí na lepší časy," řekl Flek. Medailová radost přebije letošní čtvrtfinálový nezdar. "Každý si spíše pamatuje veselejší zážitky. Já jsem ale byl strašně rád, že jsem se na mistrovství dostal i v minulé sezoně. Byla to pro mě čest. Jen tam bohužel nebyl šťastný konec," řekl.

Zápasový program české reprezentace. Livesport

Zatímco proti Švédsku Flek nastoupil v útoku s Petrem Kodýtkem a Adamem Kubíkem, v sobotu má hrát s Danielem Voženílkem a Lukášem Jaškem. "Věřím, že si vyhovíme a budeme zase prospěšní týmu," přál si Flek. Připravuje se ale na jiného soupeře. "Mají odlišné styly. Švédové hrají více na puku, Finové mají hru více založenou na bruslení. Bude i jiné hřiště. V Tampere by mělo být o dva metry užší, což se nezdá, ale v hokeji to udělá hodně," podotkl.

Národní tým se pod vedením trenéra Radima Rulíka chce prezentovat aktivní hrou, což ve čtvrtek proti Švédsku předvedl. Odchovanec Plzně si změnu pochvaluje. "Je to více aktivní, což mi vyhovuje. Mám svůj styl hokeje založený hodně na bruslení. Nechci říkat, že tohle je dělané pro mě, ale vyhovuje mi to. Cítím se dobře a myslím si, že v prvním zápase to i bylo vidět," řekl útočník Komety Brno.

Aktuální tabulka (10.11.) Livesport

Vydařený start do turnaje navíc dodal týmu sebevědomí. "Všichni včetně trenérů jsme měli nějaká očekávání, jak bude zápas vypadat pod novým systémem a novým trenérským štábem. A podle mého to vypadalo fantasticky. Věřím, že na to navážeme a budeme stejně aktivní i v dalších utkáních," přál si Flek.