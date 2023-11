Poprvé pod Rulíkovým vedením. Reprezentace vstoupí ve Švédsku do nové sezony

Hokejová reprezentace vstoupí večer ve Växjö do nové sezony, která vyvrcholí v květnu mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. Zápas turnaje Karjala s domácím Švédskem bude zároveň premiérou hlavního kouče Radima Rulíka (58), který po nevydařeném letošním šampionátu nahradil odvolaného Kariho Jalonena (63).

Národní tým se pod vedením Rulíka a jeho asistentů připravoval v Praze od pondělního odpoledne, ve středu odpoledne se přesunul na sever Evropy. Podmínky ve Vida Areně s kapacitou necelých šest tisíc diváků si vyzkouší poprvé až na čtvrtečním dopoledním rozbruslení. Ve středu ještě hokejisté trénovali v holešovické Sportovní hale Fortuna.

"Musíme být připraveni na kontaktní hru, protože švédská liga je vynikající a Švédové se prezentují hodně bruslivou hrou. My se ale chceme soustředit především na sebe a naši hru. Nechceme čekat, co nám umožní soupeř, ale chceme mu vnutit naši hru," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Program národního týmu. @czehockey

V českém kádru je 27 hráčů včetně čtyř nováčků. Rulík a spol. plánují v jednotlivých zápasech měnit sestavu. Trojice Jakub Galvas, Lukáš Jašek a David Tomášek nyní působí ve Švédsku a Jaška s Tomáškem tak v zápase, který je součástí seriálu Euro Hockey Tour, čekají i souboje s klubovými spoluhráči.

"Od nás je ve švédském týmu pět hráčů, tak potkám spoustu spoluhráčů. Co jsem koukal na jejich nominaci, tak útok vypadá velmi dobře. Většina hráčů je z ligy a mají velmi dobrý kádr. Bude to pro nás velmi dobrá prověrka. Bude se hrát na velkém hřišti, takže to bude náročné. Vůbec se toho ale nebojím. Máme výborné hráče a je to jen o tom si věřit a držet se systému," řekl Tomášek, jenž od nové sezony nastupuje za aktuálně nejlepší tým švédské soutěže Färjestad.