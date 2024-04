Kantner o premiérové pozvánce do reprezentace: Nádhera, o tomhle člověk vždycky sní

První celou sezonu v zahraničí v profesionální kariéře má za sebou hokejový útočník Matyáš Kantner (25). V dresu finské KalPy mu vyšla natolik dobře, že se zařadil mezi uchazeče o místo ve výběru reprezentačního kouče Radima Rulíka pro květnové mistrovství světa. Ve dvojutkání proti Slovensku si připíše první start v národním týmu a jak uvedl v rozhovoru s novináři, už jen pozvánka pro něho byla splněným snem.

"Druhá část sezony se opravdu povedla, takže člověk tak nějak doufal. Bylo to ale opravdu spíš jen doufání. Nakonec to přišlo a člověk je za to rád. Ohromně mě to těší. Je to poprvé, je to nádhera. Vždycky o tom člověk sní," uvedl pětadvacetiletý plzeňský rodák.

Ohledně možnosti zahrát si na šampionátu v Praze se drží raději při zemi. "Člověk vždycky sní a v něco doufá. Celou sezonu mě ale provázelo, abych šel den po dni, maximálně se připravil na nějaký týden. Teď jsem tady na týden, máme tréninky, pak vrchol v podobě zápasů se Slováky," podotkl.

Program českých hokejistů před MS. Livesport

Sestavu pro páteční zápas v Trenčíně a sobotní v Bratislavě trenéři zatím neodhalili, ale lze předpokládat, že debutu se Kantner dočká. Ve Finsku předváděl skvělé výkony. V základní části si za 60 zápasů připsal 46 bodů za 23 gólů i nahrávek. Byl nejlepším střelcem a druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. V play off přidal během 13 startů šest bodů (3+3).

"Sezona se povedla. Speciálně pak od Vánoc jsme hráli jako lajna skvěle. Sedli jsme si a pak to běželo, jak mělo. Užíval jsem si to," uvedl Kantner. Finská liga mu svědčí především stylem hokeje. "Není to úplně tak svázané a člověk hrál nahoru dolů. Dostáváte se do šancí... Není až taková svázanost a přehnaný důraz na detaily. Když vám to jde, nechají vás hrát," vysvětil.

Spokojený byl po všech stránkách. "Byla to asi má životní sezona. Ale dobré to bylo i týmově. Dokázali jsme přejít přes čtvrtfinále, což se v historii klubu tolikrát nepovedlo. Město žilo, lidé do toho byli zbláznění. Byla škoda, že přestože herně to bylo i v semifinále dobré, Tappara má zkrátka zkušenosti a vědí, jak vyhrávat," připomněl vyřazení po sérii 1:4 na zápasy s vítězem základní části.

"Na naší straně byly tři čtvrtiny mužstva v semifinále poprvé a pro spoustu kluků to bylo první play off v životě. Tým byl mladý a ne tak zkušený. I Tapparu jsme celkem potrápili, bylo to herně dobré, ale oni mají velké zkušeností. Myslím si ale, že jsme v lize zanechali dobrou stopu," řekl Kantner.

Spenglerův pohár v Davosu už pro jeho tým tak úspěšný nebyl, přesto byl rád za další zkušenost. "Sezona tím byla tak trochu rozdělená. Byli jsme připravení na to, že něco nás čeká před Spenglerem, něco po něm. Mně speciálně ten týden tam asi pomohl. Byla to nádherná zkušenost a zážitek," uvedl.

"Odehráli jsme dobrý zápas s Pardubicemi, pak s Ambri, Kanada nás pak přejela. Neuspěli jsme výsledkově, ale bylo to fajn. Zároveň to byla zkušenost v tom, že jsme viděli, že je pořád na čem pracovat a co zlepšovat," řekl Kantner