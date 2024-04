Kovář vypadl z boje o nominaci. Rulík zkušenému centrovi oznámil, že s ním pro MS nepočítá

Z boje o nominaci na květnové mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě vypadl útočník Jan Kovář (34). Kouč Radim Rulík oznámil zkušenému centrovi a kapitánovi švýcarského Zugu, který se během kariéry představil na sedmi šampionátech a dvou olympiádách, že s ním pro turnaj nepočítá. Rulík to v úterý uvedl v rozhovoru s novináři na startu další fáze přípravného kempu v Českých Budějovicích.

"Myslím, že právě mezi centry tady máme největší konkurenci, protože teď jich tady máme sedm. S Honzou jsem osobně mluvil. Neměl úplně takovou sezonu jako v minulém ročníku. Řekl jsem mu proto, že ho nezařadím do nominace," řekl Rulík.

Kovář se v dosavadním průběhu reprezentační sezony představil v únoru na Švédských hokejových hrách. Ve dvou zápasech jednou skóroval. Na klubové scéně pro něho ročník skončil před více než týdnem. Zug, s nímž slavil v letech 2021 a 2022 zisk mistrovského titulu, skončil stejně jako loni v semifinále. Nad jeho síly byl Curych, vítěz základní části švýcarské nejvyšší soutěže zvítězil 4:0 na zápasy.

Zatímco v dlouhodobé fázi minulého ročníku si Kovář během 52 zápasů připsal 50 bodů za 20 branek a 30 asistencí, ovládl týmové bodování a byl šestý v celé lize, tentokrát zůstal na 28 bodech ve 47 startech (9+19). V klubové produktivitě byl pátý. Za deset startů ve vyřazovacích bojích přidal gól a pět nahrávek.

"Během sezony jsme spolu měli několik rozhovorů, komunikovali jsme a byli jsme domluvení, že mu po skončení sezony dám vědět, jak to s ním vypadá, abych ho nedržel v nějaké nejistotě a on si mohl podle té situace udělat program po sezoně. Ví tedy přímo ode mě, že letos to padne na jiné hráče," uvedl Rulík.

Jan Kovář se zasloužil o první branku českého týmu. Profimedia

Ohledně hráčů, kteří naopak jsou v hledáčku realizačního týmu například z mužstev poražených semifinalistů extraligy Sparty a Litvínova, odmítl jakékoliv konkrétní úvahy. "Ano, semifinále extraligy skončilo, ale my se snažíme dát po té sezoně - pokud je ta možnost - hráčům určitý prostor, aby po play off dostali trošku volna a nebylo to ze dne na den. Řeknu například týden. Proto hráče nezveme úplně hned," prohlásil Rulík.

"Ale konkrétní jména říkat nebudu, protože se to vždy nejdříve jako první dozví hráči, když má dojít k nějaké změně, teprve pak média. Teď proto nelze říct ani počty hráčů, kteří nás zajímají. Nedá se říct vůbec nic, protože by to vůči těm klukům, co tady makaj, nebylo fér. Stejně jako musím být trpělivý já, buďte také vy, kdy a jaká přijde eventuální změna. Pokud tedy přijde. Stejně tak musíme být trpěliví i ohledně vývoje v NHL, kde se hodně přiblížil konec základní části," vysvětlil Rulík.