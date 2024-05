MS v hokeji ONLINE, den sedmnáctý: Češi se rvou o zlato, Beránek zahučel na střídačku soupeře

Světový šampionát se nezadržitelně blíží ke svému konci a k radosti českých fanoušků u toho je i parta kolem kapitána Romana Červenky, která ve večerním utkání proti Švýcarsku hraje o zlato. Bronzové medaile v zápase o třetí místo vybojovalo Švédsko, které porazilo Kanadu 4:2. Hlavní události sedmnáctého dne šampionátu sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

20:32 – Parádní výskok a přistání na cizí střídačce předvedl v první třetině Ondřej Beránek.

20:12 – Fanzónu u pražské O2 areny zaplnily před finále MS tisíce hokejových fanoušků. Dorazili zejména Češi, přišli ale i příznivci švýcarské reprezentace.

19:31 – Staroměstské náměstí v Praze zaplnilo už hodinu před začátkem finále mistrovství světa několik tisíc hokejových fanoušků, přišli podpořit domácí tým.

18:40 – Realizační tým v čele s Radimem Rulíkem odhalil sestavu proti Švýcarsku. Figuruje v ní jak Jakub Krejčík o jehož startu ještě dopoledne nebylo jasno, tak Jan Ščotka, který by měl plnit funkci sedmého obránce.

17:54 – V boji o bronzové medaile padlo celkem šest branek, z toho čtyři do kanadské branky. Podívejte se na všechny z nich.

Sestřih utkání Švédsko – Kanada. Livesport

17:30 – Bronz na letošním mistrovství světa v Praze vybojovali hokejisté Švédska. V utkání o 3. místo porazili Kanadu 4:2. Dva góly vítězů vstřelil útočník Carl Grundström. Seveřané získali první medaili od MS 2018 v Dánsku, kde obhájili titul mistrů světa. Od té doby se nedostali do semifinále, před třemi lety nepostoupili ani do play off. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Enetpulse

15:55 – Před semifinálovými zápasy hokejového mistrovství světa pražská policie v sobotu zaznamenala 18 falešných vstupenek, škoda je 120 tisíc korun. ČTK to dnes řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Škoda z falešných nebo opakovaně prodaných vstupenek se tak za dobu šampionátu zatím dostala ke 2,3 milionu korun, vyplývá z dřívějších informací policie. Další padělané vstupenky by se mohly objevit dnes při medailových zápasech.

15:40 – Úvodním střelcem utkání o bronz mezi Kanadou a Švédskem se stal útočník Carl Grundström, který skóroval v čase 12:05.

14:46 – Jaromír Jágr všechny dosavadní zápasy reprezentace sledoval přímo v O2 areně a nebude tam chybět ani dnes večer při finále proti Švýcarsku. "Věřím tomu, že to kluci dokážou," uvedl 52letý stále ještě aktivní hokejista ve zlatou českou tečku za šampionátem.

14:15 – Český tým po postupu ze skupiny A předvádí jedno hvězdné vystoupení za druhým. Ve čtvrtfinále mu po solidním obranném výkonu podlehl tým USA 0:1 a v semifinále pak suverén ostravské skupiny Švédsko muselo skousnout vysokou prohru 3:7. Co stojí za famózní cestou domácího výběru do finále? Kromě klíčové role některých hráčů je to zásluha také hlasité podpory fanoušků. Více informací najdete v článku.

České hokejisty čeká finále proti Švýcarsku. Profimedia

13:25 – Soupisku české hokejové reprezentace rozšířil před večerním finále MS proti Švýcarsku obránce Jan Ščotka. Nahradil nemocného Jakuba Fleka. Více informací v článku.

12:20 – Pražský dopravní podnik dnes kvůli medailovým zápasům na hokejovém mistrovství světa prodlouží provoz na všech linkách metra přes půlnoc, přibližně do pondělních 01:00. Na sociální síti X upozornil také na tradiční posílení dopravy na lince B, na které je stanice Českomoravská v sousedství O2 areny, kde se medailové zápasy budou hrát.

Na lince A dopravní podnik posílení provozu kvůli přenosu zápasů na velkoplošnou obrazovku na Staroměstském náměstí neplánuje, může ale zareagovat operativně, řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Praha dnes večer také nasvítí Petřínskou rozhlednu v národních barvách.

11:58 – Obránce Jakub Krejčík by mohl přes zranění v semifinále hokejového MS zasáhnout do boje o zlato proti Švýcarsku. Je v péči lékařů, sám chce nastoupit. Více informací najdete v článku.

11:31 – Útočník Jaromír Jágr byl dnes v Praze uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Stejné pocty se vedle nejvýraznější postavy české hokejové historie dostalo i Jaroslavu Pouzarovi nebo Igoru Libovi, kteří sbírali úspěchy v éře československé reprezentace. Více v článku.

07:25 – Fantastický zápas odehrál proti Švédsku Martin Nečas, který k jednomu přesnému zásahu přidal tři asistence a stal se vůbec prvním hráčem od roku 1994, který v semifinále MS zaznamenal 4 body.

Martin Nečas a jeho statistiky proti Švédsku. Enetpulse.

07:00 – Hrát před vlastními fanoušky o titul mistra světa? Naposledy se to hokejové reprezentaci (tehdy ještě československé) poštěstilo v roce 1985. Pastrňák a spol. mají šanci na unikátní zážitky a oslavy, pokud večer porazí Švýcary. Obsazení finále bude zcela nečekané, odhadované složení dvojice v boji o zlato, tedy obhájci triufmu z Kanady proti hvězdami NHL nadupanému celku Švédska, bude k vidění jen v utkání o bronz.

Preview zápasu Česko – Švýcarsko. Livesport CZ + SK

06:30 – Jeden z největších rozdílů mezi Švédskem a Českem v semifinále hokejového mistrovství světa? Gólmani. Filip Gustavsson utkání vůbec nezvládl a krátce před jeho polovinou střídal. I když to na první pohled nevypadalo, že by za některou branku evidentně mohl, statistiky odhalují, že od začátku nebyl ve své kůži. Více informací najdete v článku.