MS v hokeji 2024 online: Highlighty ze šampionátu v Praze a v Ostravě

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku na českém území i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

09:30 – Často je to úkol na celou základní skupinu turnaje. Hledání optimální sestavy hokejové reprezentace je zkoušením vazeb mezi jednotlivými hráči, někdy i mezi těmi, kteří spolu třeba nikdy předtím nenastupovali. Večerní zápas s Finskem je začátkem procesu, jenž by měl dát trenérům informaci o tom, kdo si spolu sedí a kdo ne. Livesport Zprávy se pomocí dat (především) z nedávného turnaje EHT v Brně pokusily najít fungující formace už nyní.

07:30 – Realizační tým české reprezentace v čele s Radimem Rulíkem se sice chystá na první zápas s Finskem, nicméně po očku určitě bedlivě sleduje i sérii NHL mezi Carolinou a Rangers, kde se klub z New Yorku ujal vedení 3:0 na zápasy. Pokud by Filip Chytil a spol. dotáhli sérii do vítězného konce už v dalším duelu, není vyloučeno, že by do Prahy na MS mohl přicestovat Martin Nečas.

07:10 – Obhájí titul Kanada? Soupisku má rozhodně silnou. Podobně jako třeba Švédsko, které veze 18 hráčů z NHL. A co ostatní týmy? Kompletní pohled na všechny oficiálně oznámené nominace.

06:30 – Livesport Zprávy nabízí kompletní přehled 87. světového šampionátu včetně programu a výsledků jednotlivých zápasů. Program MS v hokeji 2024: Kdy a s kým hrají Češi, skupiny, play off, výsledky

06:00 – Za přibližně 10 hodin zvedne oponu 87. mistrovství světa v hokeji. Domácí reprezentaci čeká hned na úvod silné Finsko. Ještě o něco dříve půjde do hry Slovensko, které na startu turnaje vyzve obhájce stříbrných medailí Německo. Ačkoliv půjde o první zápas turnaje, pro oba celky to bude důležitý duel v boji o postup do čtvrtfinále. Ve večerním utkání v Ostravě pak budou diváci moci sledovat atraktivní duel mezi Švédskem a USA, tedy mezi dvěma týmy, které se pokusí zaútočit na zlato.