Gólman Hrubec se s Curychem domluvil na nové smlouvě, ve Švýcarsku bude působit do roku 2026

Hokejový brankář Šimon Hrubec (32) podepsal novou dvouletou smlouvu s Curychem a do května 2026 by tak měl působit ve Švýcarsku. Zkušený gólman chytá za Lions od minulé sezony, kdy pomohl týmu k postupu do semifinále play off a podle statistik byl nejlepším brankářem soutěže.

"Šimon je jedním z nejlepších brankářů v lize a absolutní špičkou v ZSC. Jsme s ním moc spokojení a jsme rádi, že chce pokračovat u nás. Prodloužení smlouvy bylo logické," řekl sportovní ředitel Sven Leuenberger na klubovém webu. Hrubec zatím odchytal za Curych 65 zápasů.

Odchovanec Vimperka vyhrál extraligu s Třincem, v KHL pomohl Omsku k zisku Gagarinova poháru. Hrubec se třikrát představil na mistrovství světa a v roce 2022 chytal i na olympijských hrách v Pekingu. V národním týmu má na kontě 33 startů, z aktivních brankářů je na tom lépe jen Pavel Francouz, jenž je ale dlouhodobě zraněný.