39 zákroků a navrch gól. Pittsburgh oslavuje Jarryho, 14. maskovaného střelce v historii NHL

Brankář Pittsburghu Tristan Jarry (28) se v noci ze čtvrtka na pátek stal hrdinou svého týmu. Nejenže Kanaďan pomohl 39 zákroky Pens k výhře nad Tampou, poslední trefu dokonce obstaral sám (4:2). Gólman, který u Tučňáků kroutí už sedmou plnohodnotnou sezonu, se stal teprve 14. maskovaným mužem slavné NHL, jenž se zapsal do statistik zápasu jako střelec. V případě organizace Penguins je však vůbec prvním v historii.

"Byl to tak trochu dokonalý scénář," okomentoval Jarry bezprostředně po zápase svou trefu. "Vyhodili to přímo na bránu a já to ani nemusel zastavovat. Prostě jsem to vystřelil přímo a nakonec to tam spadlo," dodal Kanaďan.

"Je to něco, co se nestává často. Je jen velmi málo těch, kterým se to podařilo. Takže je to něco, co je rozhodně dost cool," těšilo brankáře Pens. Jeho gól byl sedmnáctým gólem brankáře v historii NHL – hned třikrát se totiž trefil Martin Brodeur za New Jersey Devils, zatímco dvakrát slavil Ron Hextall z Philadelphii Flyers.

