Boston prohrál potřetí v řadě, tentokrát padl ve Winnipegu. Mrázek nezastavil Montreal

Hokejisté Bostonu Bruins mají za sebou jeden z méně podařených večerů této sezony. Na ledě Winnipegu prohráli 1:5 a padli potřetí v řadě. Naopak soupeř oslavil osmou výhru z deseti posledních utkání. Chicago sice vedlo nad Montrealem 2:0, ale nakonec prohrálo 2:5, brankář Petr Mrázek (31) zastavil 23 střeleckých pokusů soupeře.

Gólové hody byly k vidění na ledě Detroitu. Domácí Red Wings, za které si úvodní dva zásahy utkání připsal veterán Patrick Kane, vedli po úvodní části hry 5:1, ale hosté se sebrali a zápas nakonec otočili na 6:5. Remízu v základní hrací době zařídil trefou na 6:6 v 56. minutě kapitán Dylan Larkin a výhru 7:6 po samostatných nájezdech úspěšní Lucas Raymond s Kanem.

Domácí Rangers do utkání vstoupili díky brance Blakea Wheelera ze 12. minuty úspěšně, ale po startu třetí třetiny bylo jasno, že vyhrají hosté. Oilers ji odstartovali čtyřmi brankami, gólem a asistencí se zaskvěli útočníci Ryan McLeod a Warren Foegele. New York sice zvládl snížit, ale to bylo všechno.

Nejlepším hráčem byl ve Winnipegu vyhlášen Gabriel Vilardi, který přihrál Joshi Morrisseymu na první gól zápasu a ve 32. minutě zvýšil na 2:0. Kanadský útočník bodoval popáté v řadě a během série nasbíral dvanáct bodů (6+6). K vítězství Jets přispěl dvěma góly v přesilových hrách Nino Niederreiter. Čestný úspěch Bostonu, který prohrál potřetí v řadě, vstřelil v 55. minutě Brandon Carlo.

Pastrňák i Zacha vyslali v zápase shodně jednu střelu a připsali si dva záporné body do statistiky +/-.

Chicago vedlo ve 24. minutě 2:0 brankami Ryana Donata a Jasona Dickinsona, ale Montreal ještě v prostřední třetině otočil na 3:2. Mrázek neměl nárok. Překonal jej tečí Mitchell Stephens a zblízka vyrovnal do odkryté branky Josh Anderson. Skóre překlopil Juraj Slafkovský, který doklepl volný puk v brankovišti. Z dorážky zvýšil v 54. minutě Nick Suzuki a při risku domácích bez gólmana zpečetil výhru David Savard.

"Připadalo mi, jako bychom po tom obratu (na 2:3) neměli sílu. Ve třetí třetině jsme si nevypracovali absolutně nic," řekl Dickinson. Trenér Chicaga Luke Richardson doplnil, že nehráli dost chytře. "Nenapadali jsme je agresivně, když byli unavení. V některých situacích jsme si špatně rozebrali hráče, několikrát stáli dva u jednoho, a toho využili," doplnil.