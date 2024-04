Dvě vteřiny a deset spadlých párů rukavic. Bitva o Hudson, to musíte milovat, užíval si rvačku Lundqvist

Kdo nestihl začátek středečního utkání NHL v Madison Square Garden mezi domácími New York Rangers a New Jersey Devils, ten musel litovat. Statistiky první třetiny? Dvě branky, devatenáct střel, ale hlavně 162 trestných minut, 12 vyloučení za bitku a osm trestů do konce zápasu. Zaplněný stánek zavzpomínal na časy, které už z hokeje takřka zmizely, časy ostrých hochů. "Rvačky v hokeji jsou ta nejlepší sportovní zábava, tečka," napsal na sociální síť X bývalý slavný obránce P.K. Subban po utkání, které domácí vyhráli po obratu 4:3, ale góly nebyly tím, o čem se primárně mluvilo.

Pouhé dvě vteřiny stačily k tomu, aby bylo všem v hale jasné, že tohle nebude zase tak obyčejný zápas. Jistě, Rangers a Devils jsou letití rivalové, ale doby, kdy hokeji vládla fyzická síla a čtvrté útoky byly plné brousků, kteří nešli pro ránu daleko, jsou pryč. Jenže život milovníků hokejových rvaček obohatil v předchozích týdnech muž jménem Matt Rempe. On byl tím, kvůli komu se hromadná šarvátka strhla.

Právě za jedenadvacetiletým dvoumetrovým Kanaďanem si hned po vhazování dojel podobně stavěný – a nutno říci, že také výrazně zkušenější – Kurtis MacDermid z New Jersey. A že se budou shazovat rukavice bylo zřejmé vlastně okamžitě, oba obránci se totiž během vhazování postavili vedle sebe na křídlo.

Jenže divokou atmosférou se nechali strhnout všichni na ledě. Každý si našel soupeře a rukavice začaly padat na led. Hlavní událostí byl samozřejmě souboj těžkých vah, tedy bitka Rempeho s MacDermidem, která si od fanoušků odborného serveru hockeyfights.com vysloužila nadprůměrné hodnocení 7,09 a zní spíš jako vítězství borce z týmu Devils. Zahanbit se ale nenechali ani ostatní a hala burácela. Na nohou byly také obě střídačky.

Obě trestné lavice se rázem zaplnily jako vlak ranního metra, ovšem ne nadlouho. Jako první se do sebe podle sudích pustili Jimmy Vesey a Curtis Lazar, ti jediní na lavici hanby také zůstali. Zbytek musel do šaten. Tak zní pravidla. V případě, že na ledě již jedna rvačka probíhá, jakmile dojde k další, mají všichni ostatní aktéři s pokračováním v zápase útrum.

To nebylo nic vyloženě příjemného, pro oba kluby tím pádem v zápase zůstali použitelní jen čtyři obránci místo šesti. Nejmenší čas na ledě měl slovenský mladík Šimon Nemec (26:23), nejvyšší pak jeho parťák Luke Hughes (32:49). Slušná šichta. Ale nikdo nelitoval. "Postavili jsme se jeden za druhého," chválil pro NHL.com hvězdný obránce domácího mužstva Adam Fox, který se pod vítězství podepsal dvěma nahrávkami.

Přehled utkání NY Rangers – New Jersey Devils 4:3

Že zápas odstartuje rvačkou bylo MacDermidovi od začátku nabíledni, jenže nikdo nečekal, že se do toho pustí kompletní pětice. Dokonce trenéři Peter Laviolette a Travis Green chvílemi mezi střídačkami vypadali, že se na sebe brzy vrhnou. "Musím všech pět kluků na ledě pochválit, jednali tak, jak to na ledě cítili," řekl Laviolette.

New York tedy viděl pořádný "old-time hockey", ale jak vlastně k celé situaci došlo? Tak velký konflikt v soutěži, která v předchozích letech pěstní souboje víc a víc omezuje, už k vidění nebývá.

Rempeho rána rozbuškou

Rempe, muž ze šestého kola draftu 2020, vstoupil do NHL teprve 18. února, a to během derby s New York Islanders, které se hrálo pod širým nebem. Během jeho prvního střídání oslovil mladíka ostřílený a respektovaný bijec Matt Martin a poptal se Rempeho, jestli nechce svou kariéru nastartovat rvačkou před sedmdesáti tisíci diváky. A tak se nová tvář NY Rangers v prvním střídání v nejlepší lize světa poprala.

Rempe se rychle stal miláčkem fanoušků, během prvních pěti zápasů zapsal gól a nahrávku, ale hlavně se třikrát popral. Ne vždy vítězil, ale nikdy se nebál a do soubojů chodil ofenzivně. Krev či modřiny v obličeji pro něj nebyly ničím neobyčejným. Jenže brzy také získal své první nepřátele.

Na konci února, během třetího utkání v soutěži, doslova přejel Nathana Bastiana právě z New Jersey a vyfasoval trest do konce zápasu. Stačilo pouhých osm dní a bylo jasno, že v dalším souboji těchto dvou klubů, bude na ledě horko. První březnový den totiž vedení Devils přivedlo z Colorada stošestikilového MacDermida, jednoho z nejobávanějších ranařů v celé soutěži. Signál byl vyslán.

K dalšímu souboji těchto dvou týmů došlo 11. března a MacDermid už si na Rempeho brousil zuby. Nováček na sebe navíc upozornil hodně nečistým zákrokem na beka Jonase Siegenthalera (za který následně vyfasoval od vedení soutěže čtyřzápasový distanc), po kterém se na něj sápal již se shozenými rukavicemi právě MacDermid, který si s ním chtěl střet vyřídit ručně, ale sudí ho nenechali a Rempe navíc svému sokovi při odchodu do šaten ještě trochu nevhodně zamával a pořádně ho namíchl.

"Škoda, že jsem u něj nebyl dřív a nedal mu lekci," litoval po zápase MacDermid. "Je ještě mladý a učí se, ale takhle by se neměl během prvního roku v soutěži chovat. Trochu ztratil můj respekt," dodal bek Devils k provokativnímu mávání a už nejspíš listoval v kalendáři, kdy že se oba kluby znovu potkají.

Odveta už byla úspěšná

A měl štěstí, obě mužstva to stihla ještě před koncem ročníku a asi každému bylo jasné, že k něčemu ve středu dojde. Z Rempeho se během měsíce stal miláček domácích tribun a v hledišti se začalo objevovat čím dál víc fanoušků s jeho dresem. Jenže MacDermid chtěl svou odvetu, soupeř měl ještě za své chování zaplatit. A k tomu také došlo.

"Určitě jsme nikdo nečekali, že se na sebe vrhnou celé pětky, ale je skvělé vidět, že bojujeme jako jeden tým. Stejně jako zbytek mužstva, který musel zápas dokončit bez čtyř hráčů," vysvětloval MacDermid po utkání pro klubovou televizi a nezapomněl dodat, jak moc ho mrzí promrhané vedení 3:1 a následná porážka 3:4.

Zakrvácený Rempe odchází do šaten. AFP

Otázky reportérů po zápase směřovaly hlavně k úvodní rvačce. "Něco málo jsme si řekli, ale nebylo třeba moc slov. Oběma nám bylo jasné, co se bude dál dít a že se do toho pustíme," popisoval vítěz Stanley Cupu z roku 2022 s Coloradem a tentokrát nezapomněl dodat, že Rempe si jeho respekt znovu získal zpět.

"Je to mladý kluk a snaží se udělat si tady nějaké jméno. Je velký a silný a myslím, že se mu tady bude dařit," pochválil na závěr Rempeho. Ale nezapomněl ani na ostatní spoluhráče a pochválil je, jak se k pro mnohé netradiční situaci postavili.

Mela obou mužstev nadchla ale také odbornou veřejnost. Například bývalý gólman Rangers Henrik Lundqvist, který dodával postřehy k utkání jako expert, byl ve studiu vyloženě nadšený. "To byl start, takhle má vypadat bitva o Hudson, to prostě musíte milovat," napsal na sociální síť X a připomněl zkratku, která se dříve pro bitvy těchto dvou mužstev používala.

Škoda jen, že v tomto ročníku se oba kluby už pravděpodobně nepotkají, Devils už do vyřazovací části pomůže jen malý výsledkový zázrak...