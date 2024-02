Jaromír Jágr se o víkendu stal čtvrtým českým hráčem, jehož dres vyvěsil jeden z klubů NHL pod strop své haly. Fanoušci Pittsburghu už budou mít navždy na očích číslo 68 a Penguins tak tradičním způsobem uctili kariéru druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL. Jágr i v 52 letech pokračuje v aktivní kariéře, ovšem jeho Kladnu se nedaří a tím do jisté míry trpí i jeho pověst v Česku. Jaká byla zámořská kariéra čísla 68 a jak se vyvíjelo jeho renomé u tuzemských fanoušků, líčí v Livesport Daily hokejový komentátor ČT Ondřej Zamazal.

Dominik Hašek, Milan Hejduk, Patrik Eliáš a teď i Jaromír Jágr. Seznam českých hokejistů, jejichž dres visí pod stropem haly v NHL, se rozrostl o patrně největší českou hokejovou legendu, která si podmanila nejslavnější zámořskou soutěž. Jágr se o víkendu vrátil do dob své největší slávy, právě na něj a na jeho slavnostní ceremoniál byly upřeny zraky hokejových fanoušků.

"Celý ten ceremoniál byl nádherný, potvrdilo se, že v Americe tyhle věci dělat umí. V tomhle ohledu se máme v Evropě co učit. Nenudí to, je to dynamické, bylo to perfektní a doufám, že se podobných věcí dočkáme v budoucnu i u nás. Každopádně jsem si to užil, chybělo tomu jen to, aby Jaromír Jágr nastoupil alespoň na jedno střídání do zápasu v dresu Penguins," dodává Ondřej Zamazal.

Livesport Daily #198: Jak se v Česku měnila Jágrova popularita, popisuje Ondřej Zamazal. Livesport

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Vývoj renomé Jaromíra Jágra v Česku.

Výjimečnost jeho příběhu v zámoří.

Budoucnost kladenského hokeje.

