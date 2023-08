Legendární Lidström na Hossově rozlučce v Trenčíně: Mysleli jsme si, že nemá žádné štěstí

Na páteční rozlučce Mariána Hossy (44) v Trenčíně se představil i jeden z nejlepších obránců hokejové historie. Švéd Nicklas Lidström (53) je tak nazýván právem, protože Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL získal sedmkrát, lepší je v tomto ohledu pouze Ray Bourque (62) s osmi úspěchy.

Tím však výčet úspěchů nekončí. V současnosti mu patří šesté místo v produktivitě obránců NHL. Během více než dvacetileté kariéry získal čtyřikrát Stanley Cup. Stal se prvním evropským kapitánem, kterému se to podařilo. Získal také Conn Smythe Trophy, dvanáctkrát byl nominován do All-Star Game a díky zlatým medailím z mistrovství světa a zimních olympijských her patří do úzké skupiny členů Triple Gold Clubu.

Lidström odehrál celou bohatou kariéru v týmu Detroit Red Wings a šest let nosil kapitánské céčko. Celkem v základní části odehrál 1564 zápasů, vstřelil 264 gólů, přidal 878 asistencí a pouze 514 trestných minut. To je na obránce skvělé číslo. Legendární lídr vždy řešil situace s rozvahou a jen zřídka se dopouštěl faulů.

Trenčín předčil očekávání

Navzdory pokročilému věku i v Trenčíně ukázal, že mu to stále jde. "Byla to velká zábava. Když jsme šli na led, hráli jsme opravdový hokej a žádnou exhibici. Trochu nás brzdila mlha, ale všechno dobře dopadlo. Bylo skvělé znovu vidět známé tváře a bývalé spoluhráče, popovídat si s nimi mimo led," řekl Lidström.

Příjemně ho překvapila organizace a podmínky, které měli hráči vytvořené. "Když jsem sem přijel, nevěděl jsem přesně, co mám očekávat, ale Marián a lidé kolem něj všechno skvěle zorganizovali. Myslel jsem si, že odehrajeme zápas a hotovo, ale byl pro nás připraven několikadenní program, fanoušci vytvořili úžasnou atmosféru," pochvaloval si rodák z Avesty.

Hossa byl kompletní hráč a gentleman

Lidström hrál s Hossou v jednom týmu pouze rok, ale i za tak krátkou dobu se z nich stihli stát přátelé. "Hrát proti němu bylo velmi těžké. Byl velmi talentovaný, silný, rychlý, měl úžasnou střelu. Když jsem proti němu hrál, vždycky jsem si myslel, že je to skvělý útočník, ale teprve jako jeho spoluhráč jsem zjistil, že je také skvělý dozadu, což dokazoval při každém střídání. Mimo led je to jeden z nejmilejších kluků, jaké jsem kdy potkal. Jsem moc rád, že ho mohu nazývat svým přítelem," pokračoval.

Velmi dobře si pamatuje na roky 2008 a 2009, kdy nejprve Lidström v dresu Detroitu porazil ve finále play off Pittsburgh, kde hrál právě Marián Hossa. Pak slovenský útočník odešel do Red Wings, ale v poslední sérii sezony se tentokrát radovali hráči Penguins.

"Oba týmy měly obrovskou kvalitu. Byl jsem součástí obou sérií, takže si to dobře pamatuji. Říkali jsme si, jestli má Hoss vůbec nějaké štěstí, ale jeho trpělivost a poctivá práce se nakonec vyplatily. Měl skvělou kariéru," narážel na tři Stanley Cupy v Chicagu, kam Hossa zamířil po svém působení v Detroitu před začátkem sezony 2009/10.

Stanley Cup pro Detroit může přijít brzy

Lidström se výrazně zapsal do historie Detroitu, a je jedním z mnoha Švédů s nesmazatelným odkazem. Dlouho platilo, že Red Wings měli v době největších úspěchů v týmu vícero hráčů z této severské země. Hráče jako Zetterberg, Holmström, Samuelsson, Franzén, Kronwall, Lilja není třeba představovat. Každý z nich získal Stanley Cup. Později si v Michiganu jeden rok zahrál i ottawský kapitán Alfredsson.

V minulé sezoně zasáhlo do hry osm Švédů. Budoucností týmu jsou útočník Lucas Raymond či obránce Simon Edvinsson. "Možná je to náhoda, že má Detroit tolik hráčů ze Švédska, ale Håkan Andersson pracuje pro Detroit jako skaut už od roku 1989 a vždy se mu podaří najít kvalitní hráče. Organizace zažila se švédskými hráči velké úspěchy, ale jako tým vždy hledáte ty nejlepší, takže se rozhodně nezaměřuje jen na Švédy," řekl Lidström.

Lidström je s Detroitem spojen i po skončení hráčské kariéry. Profimedia

On sám pro organizaci pracuje a také hledá nejlepší možné mladíky pro draft. "Momentálně funguji jako skaut, ale do Detroitu jezdím pravidelně, takže mám k týmu velmi blízko," podotkl. Tým prošel přestavbou a podobně jako například Chicago se chce opět přiblížit nejvyšším metám, které mu kdysi patřily.

"Tým se zlepšuje, cílem je dostat se do play off. Buduje se krok za krokem. V posledních letech přišlo několik velmi talentovaných mladých hráčů, kteří potřebovali získat zkušenosti a zjistit, o čem NHL je, ale já jsem z budoucnosti tohoto týmu nadšený," nechal se slyšet člen Síně slávy IIHF a hlavně Hokejové síně slávy v Torontu.

Přitom vrchol nemusí být tak daleko. "Vyhrát v příštích letech Stanley Cup je naším cílem. V nadcházející sezoně je metou dostat se do vyřazovací fáze a pak bychom možná mohli myslet dál. Postupně budujeme tým tak, aby byl lepší a lepší," dodal.

Líbí se mu bezpečnost hráčů

Lidström rovněž vyzdvihl pokrok v úsilí NHL o ochranu zdraví hokejistů. "Část odpovědnosti je samozřejmě stále na hráčích, ale liga se snaží zabránit úderům do hlavy a nečistým hitům. Toto zpřísnění pravidel je v pořádku, protože chrání zdraví hráčů," myslí si švédská legenda.

Hokej sleduje dostatečně, a proto si všímá, jak se mění. "Tempo je mnohem vyšší, než když jsem v roce 2012 končil kariéru. Týmy se stále více zaměřují na rychlost. Váha a výška už nehrají takovou roli jako za mých časů. Díváte se na rychlost a nezáleží na tom, jestli jste velký nebo malý. Musíte umět perfektně bruslit," dodal Lidström.