Místo farmy NHL. Jiříček byl povolán do hlavního týmu Columbusu za zraněného Werenského

David Jiříček (19) byl povolán z farmy do hlavního týmu Columbusu a o víkendu by se mohl dočkat premiérového startu v NHL v této sezoně. Český obránce by měl v sestavě nahradit Zacha Werenského (26), který se zranil v zápase proti Philadelphii a měl by být mimo hru jeden až dva týdny.

Bronzový medailista z loňského mistrovství světa a vicemistr z letošního šampionátu dvacítek, jehož si Blue Jackets vybrali před rokem jako šestku draftu, opustil kádr Columbusu krátce před začátkem sezony. Na farmě v Clevelandu Jiříček do hry ještě nezasáhl, neboť nižší AHL startuje v noci z pátka na sobotu.

Odchovanec Klatov, který hrál v Česku extraligu za Plzeň, má zatím na kontě čtyři starty v NHL z minulé sezony, v nichž se bodově neprosadil. Za Cleveland v AHL nasbíral v 55 utkáních 38 bodů za šest tref a 32 asistencí.