Mrázek po prodloužení s Chicagem: Za výměnu jsem vděčný, dost možná mi zachránila kariéru

Brankář Petr Mrázek (31) je rád, že při vyjednávání o podmínkách nové smlouvy našel společnou řeč s vedením Chicaga a může v NHL další dva roky hájit jeho barvy. V rozhovoru pro klubový web uvedl, že je klubu vděčný za příležitost, kterou dostal předloni v létě díky výměně z Toronta. Mrázek také řekl, že o sobě nikdy nepochyboval, i když se mu nedařilo.

Klub o dohodě informoval ve středu. Mrázek, jemuž po sezoně skončí tříletý kontrakt na 11,4 milionu dolarů (259 milionů korun), se Blackhawks upsal na další dva roky. Může se díky tomu těšit na čtyři a čtvrt milionu dolarů za sezonu. Důležité ale také je, že má jasno o své budoucnosti a může se soustředit výhradně na své výkony na ledě.

"Jsem vážně moc šťastný, že jsme se dohodli. Jsem vděčný za příležitost, kterou jsem v klubu dostal. I za to, co nám to přinese dál. V Chicagu to miluju, je to zábavné město. A Blackhakws jsou úžasný klub se skvělými fanoušky. Pro hráče je to ideální místo," řekl Mrázek před utkáním v Seattlu, kde nechytal a jeho tým prohrál 2:6.

Pro ostravského rodáka je nový kontrakt do jisté míry odměnou za jeho vytrvalost. V NHL si prožil vzestupy i pády. Zejména vinou zdravotních problémů zasáhl v sezonách 2020/21 a 2021/22 včetně play off jen do 34 zápasů a nebyl hráčem, o něhož by se zájemci prali. V březnu 2022 ho Maple Leafs nabídli už po osmi měsících ze tříleté smlouvy ostatním klubům, jen pár dní nato si navíc poranil třísla a byl dlouhou dobu mimo hru.

V červenci se ale o jeho služby přihlásilo Chicago a Mrázkova kariéra se opět začala odvíjet správným směrem. "Je to skvělý pocit, když se člověk ohlédne zpátky. Po tom roce, co jsem byl zraněný, začnou všichni zpochybňovat vás, vaši hru, vaše zdraví a vůbec všechno. Ale vy můžete všechno změnit," uvedl Mrázek.

Výměna mu zachránila kariéru

V tradičním klubu věřili, že to dokáže. Postupem doby se tahle víra ukazuje jako správná a sázka na českého gólmana jako čím dál prozíravější rozhodnutí. "Jsem za tu výměnu vděčný. Dost možná mi to zachránilo kariéru. Mluvil jsem o tom také s Kylem (generálním manažerem Davidsonem), když jsme smlouvu uzavřeli," řekl Mrázek. "Moc mě těší příležitost, kterou mi dal, abych dokázal, že stále umím chytat a mohu chytat v téhle lize. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mě Chicago udělalo," dodal Mrázek.

Sám v sebe věřit nepřestával. "Nikdy jsem o sobě nepochyboval. A to je také důvod, proč jsem tady. Mám za sebou dlouhou jízdu od chvíle, kdy jsem do NHL přišel, ale o svých schopnostech jsem nepochyboval nikdy," prohlásil.

Kariérní statistiky Petra Mrázka v NHL. Livesport

V této sezoně se mu vážnější zdravotní problémy zatím vyhýbají a chytá v dobré pohodě. "Myslím, že hlavní je, že jsem měl první celé léto za pět let, kdy jsem mohl úplně vypnout, odpočinout si a dobře potrénovat, ať už na ledě, tak i mimo něj. Ale není to jen o tříslech, je to o celkové péči o tělo a všem, co dělám, abych byl v pořádku a zůstal zdravý," uvedl Mrázek.

I díky tomu, že se mu to daří, se mohl stát týmovou jedničkou, na kterou mužstvo spoléhá. "Je zábava, když mohu chytat tolik zápasů, jsem zdravý a cítím se dobře. Pomáhá mi to, když chytám tak často. Teď ještě abychom začali co nejdříve vyhrávat jako tým," přál si Mrázek.

Chicago sráží zranění

Chicago po velké přestavbě mužstva neprožívá dobrou sezonu. A ačkoliv je Mrázek často vyzdvihovaný za své výkony, na jeho statistikách se promítá, že Blackhawks jsou spolu se San Jose nejhorší v celé lize. Přesto si snaží držet pozitivní přístup. "Musíme to všechno vystavět od základů. Věřím, že jednou budeme moct říct, že tohle, co se povedlo, je právě naše práce," uvedl Mrázek.

Věří, že obrat se blíží. Okolnosti však klubu nejsou zatím příliš nakloněny. Jednička draftu Connor Bedard, jenž zažehl v Chicagu novou hokejovou horečku, se na dlouho zranil. "Je to těžké. Když si vezmeme všechna zranění, která jsme měli a ještě pořád máme... Už v této sezoně jsme se přece jen trochu posunuli. Každý ví, v jaké jsme situaci. Je tady ale spousta mladých kluků, kteří se mohou stále zlepšovat a hrát v NHL hodně dlouho, aby pomohli Chicagu se dál a dál posouvat. Budeme se jim snažit pomoct, aby se tyhle předpoklady naplnily," řekl Mrázek.