Týden v NHL: Doan dává Arizoně naději, Pronger radí fanouškům, Quick nejlepším Američanem

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Podruhé za sebou a potřetí za posledních sedm týdnů ovládl tuto statistiku třetí muž bodování NHL Connor McDavid, který perfektně ladí formu na boje o Stanley Cup. Kapitán Edmontonu ve třech zápasech třikrát skóroval a přidal ještě pět asistencí. Jeden jeho zásah byl vítězný a Oilers všechny bitvy vyhráli.

Brankář týdne

Současní šampioni z Vegas balancují na hraně postupu a v týdnu hráli několik důležitých bitev. V těch je podržel Logan Thompson, který ve třech zápasech inkasoval pokaždé jen jediný gól a celkem zastavil 102 střel. Především utkání proti Nashvillu a Minnesotě byla důležitá.

Thompson také jako druhý gólman klubové historie překonal dvakrát v řadě metu dvaceti výher v ročníku.

Čech týdne

Nejproduktivnější byl sice Pavel Zacha (1+3), tři body a jeden gól z jediné střely ve třech zápasech zase získal Jan Rutta. Jenže David Pastrňák (1+2) z Bostonu podruhé v řadě překonal hranici 100 bodů v jednom ročníku a primát tak rozhodně musí patřit jemu. Proti Washingtonu navíc znovu exceloval v nájezdech...

Highlight týdne

Shane Doan – to je v Arizoně pojem. V NHL naskočil k více než 1500 zápasům a nikdy nepůsobil v jiné organizaci, dokonce si v ročníku 1995/96 zahrál ještě za původní Winnipeg Jets. Když pak Coyotes v roce 2021 ve 2. kole draftovali jeho syna Joshe, znělo to trochu jako americká pohádka.

Jenže mladík se do toho opřel, v tomto ročníku – jeho prvním kompletním v AHL – je šestým nejlepším střelcem soutěže a vysloužil si povolání do prvního týmu. Hned v prvním zápase dal před zraky rodiny proti Columbusu dvě branky a stal se prvním hráčem klubové historie, který něco takového během premiéry v soutěži dokázal.

Otec a syn Doanové jsou také teprve druhou dvojicí tohoto typu, která dokázala během debutu v NHL bodovat, před nimi to zvládli naposledy Bernie a Danny Geoffrionovi v letech 1950 a 1979.

Navíc ani moc nezpomaloval, ve druhém utkání připsal dvě nahrávky a i díky němu Arizona porazila Nashville 8:4 a ukončila Predators osmnáct utkání trvající šňůru minimálně s jedním získaným bodem. Díky sobotní nahrávce proti NY Rangers se Doan stal prvním hráčem klubové historie, který bodoval ve svých prvních třech zápasech v soutěži.

Statistika týdne

Když v sobotu NY Rangers porazili Arizonu na jejím ledě 8:5, došlo na historický moment. V kleci tradičního mužstva stál Jonathan Quick, který díky 27 zákrokům zapsal 392. vítězství kariéry a stal se v tomto směru nejúspěšnějším americkým gólmanem NHL. Překonal Ryana Millera.

"Skvělý pocit," vykládal po utkání gólman pro NHL.com. "Ale zároveň jsem rád, že to je za mnou a můžu se soustředit na to důležité – výhru divize a konference," doplnil.

Ze sociálních sítí

Na startu týdne přijel na led týmu St.Louis aktuální šampion Vegas Golden Knights a v hledišti se objevila i klubová legenda a někdejší kapitán Chris Pronger. S dcerou a přáteli zaujal pozice přímo u plexi a dobře se bavil, hlavně ve chvíli, kdy přímo před ním došlo na ostrý hit a mantinely se prohnuly. "Lidi vedle nás si na ně položili pivo. ŠPATNÝ NÁPAD. Ta srážka ho totiž poslala přímo na ně," napsal na sociální síti X.

Fotografie týdne

Talentovaný gólman Dustin Wolf z Calgary ukazuje, jak se před zápasem umí protáhnout.

Wolf a jeho pružný výskok. twitter.com/NHLFlames

Pohled Ladislava Šmída

"Skončila neskutečná série Nathana MacKinnona, který na domácím ledě bodoval ve 35 zápasech v řadě. Pět utkání mu chybělo k vyrovnání rekordu Waynea Gretzkyho a už to, že je člověk spojovaný s The Great One znamená většinou něco neskutečného. Moc mě mrzí, že to nakonec nedopadlo, řeší se, jestli náhodou jeho asistence na gól Devona Toewse, který byl vlastňákem Rangers, neměla platit, ale je to jak to je. MacKinnon i tak poslední roky ukazuje, že patří mezi TOP 3 hráče soutěže.

Connor McDavid je samozřejmě nejlepší, ale MacKinnonův silový styl mě strašně oslovuje. Když Colorado před pár lety vyhrálo Stanley Cup, byl hlavním tahounem mužstva, strašně na něm bylo cítit, že chce velkou trofej. Energie a dynamika z něj čiší, mít podobného lídra je klíčové, protože je snadné ho následovat.

V čele bodování je to hodně vyrovnané, stále do toho promlouvá také Nikita Kučerov, za mě asi nejchytřejší hokejista celé NHL. Ale McDavid je Federer na ledě. Strašně si užívám, jak se o Art Ross Trophy všichni tři přetahují."