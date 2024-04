Produktivní Crosby vyrovnal Gretzkyho, Kämpf přispěl k výhře Toronta sedmým gólem v sezoně

V nočním programu NHL, který nabídl hned osm utkání, bodoval z českých hokejistů pouze David Kämpf (29). Útočník Toronta přispěl sedmou trefou v aktuálním ročníku slavné zámořské soutěže k vítězství Maple Leafs 6:4 nad Floridou. Další výjimečný zápas prožil Sidney Crosby (36), jenž na ledě New York Rangers řídil vítězství hostujícího Pittsburghu dvěma góly a jednou asistencí. Kanadský forvard tak dosáhl už na 82 kanadských bodů (37+45), což znamená, že i 19. sezonu zakončí v průměru s minimálně jedním bodem na zápas a vyrovná tak legendárního Wayna Gretzkyho (63).

Kämpf ve 29. minutě využil důrazu před brankou Floridy a nadvakrát překonal gólmana Sergeje Bobrovského. Český útočník se prosadil po osmi zápasech bez gólu a poslal Maple Leafs do vedení 4:1. Na jeho branku navázali ještě Matthew Knies a Auston Matthews, kteří uzavřeli konečnou výhru Toronta 6:4.

Matthews přispěl k Maple Leafs dvěma góly a jednou asistencí a poté, co překonal hranici 60 branek, nyní atakuje i stobodovou metu. Osm zápasů před koncem základní části má 98 bodů.

Americký kanonýr si vylepšil střelecký rekord z předminulé sezony a může se stát prvním hráčem od sezony 1992/1993, který by v jedné sezoně nastřílel 70 branek. Před 31 lety se to povedlo Alexandru Mogilnému a Teemu Selännemu.

"Do zápasu jsme vstoupili výborně a vytvořili jsme si náskok. Ve třetí třetině nás soupeř začal přehrávat. Stačilo, abychom jim dali trochu místa a oni ho dokázali využít. Přesto jsme zápas dovedli do vítězného konce a připsali si důležité dva body. To je v naší situaci hlavní," uvedl Matthews.

Toronto zůstává na pátém místě Východní konference, čtvrté Floridě se ale přiblížilo na rozdíl čtyř bodů. Maple Leafs navíc mají zápas k dobru.

"Je to skvělé. Věděl jsem, že se k tomu 82. bodu blížím, ale nechtěl jsem o tom příliš mluvit. Být ve společnosti Waynea je vždycky neuvěřitelné," řekl Crosby.

Stejně jako Crosby měl i Gretzky po svém debutu 10. října 1979 v Edmontonu Oilers v každé ze svých prvních 19 sezon v NHL průměrně alespoň bod na zápas. Ve své dvacáté a poslední sezoně 1998/99 posbíral v dresu New York Rangers 62 bodů (9 gólů a 53 asistencí) v 70 zápasech.

Gretzky zakončil kariéru s 2857 body (894 gólů, 1 963 asistencí) v 1 487 zápasech, což je nejvíce v historii NHL. Crosby je druhý v historii Penguins v počtu gólů (587), asistencí (997) i bodů (1584) za Mariem Lemieuxem (1723 bodů; 690 gólů, 1033 asistencí). Zároveň mu chybí sedm bodů, aby překonal Phila Esposita (1590) na celkovém desátém místě historické produktivity NHL.

"Jeho výkony jsou neuvěřitelné. Hrát tak dlouhou dobu na takové úrovni, to je opravdu mimořádné. Každý další rekord, na který dosáhne, jen potvrdí, že není jen nejlepším hráčem své generace, ale jedním z nejlepších v historii," uvedl trenér Penguins Mike Sullivan.

Filip Zadina a Jan Rutta neodvrátili prohru San Jose se Seattlem. Zadina strávil na hřišti 12 minut a 41 sekund a zápas zakončil s jedním záporným bodem ve statistice plus/minus. Rutta odehrál téměř 20 minut a byl třetím nejvytíženějším bekem Sharks. Ani on v zápase nebodoval.

Důležitou výhru vybojovali hokejisté Detroitu na ledě Tampy Bay. Red Wings na Floridě získali dva body za vítězství 4:2 a v boji o play off se bodově dotáhli na osmý Washington. Rozdílovou branku vstřelil v 58. minutě David Perron.

Pozicím zajišťujícím play off se v Západní konferenci přiblížili také hokejisté St. Louis, kteří porazili Edmonton 3:2 v prodloužení a využili dalšího zaváhání Los Angeles. Kings s gólmanem Davidem Rittichem na střídačce prohráli 3:4 ve Winnipegu a na Blues mají po třetí porážce v řadě už pouze tříbodový náskok.

