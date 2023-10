ŠESTKA: Bedardova premiéra, déja vu pro All Blacks a polské trápení bez Lewy

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 10. října

Pittsburgh – Chicago

V noci startuje nový ročník zámořské NHL a hned v úvodní den se ukáže hráč, na něhož jsou všichni zvědavi možná nejvíc. V dresu Chicaga totiž vyjede v Pittsburghu Connor Bedard, jednička letošního draftu. Mnozí odborníci v něm vidí konkurenta pro edmontonského McDavida, a to nejen kvůli shodnému křestnímu jménu. Blackhawks v létě získali do ofenzivy nejen jeho, ale i skupinu třicátníků v čele s Coreym Perrym a Taylorem Hallem.

Očekává se, že budou mít problémy hlavně do obrany, což je i není špatná zpráva pro českého gólmana Petra Mrázka, který si alespoň vydatně zachytá. Podle posledních zpráv by měl v areně Penguins nastoupit právě on. Domácí jsou pro Chicago ideálním soupeřem na rozjezd – Blackhawks u nich dokázali bodovat v sedmi z posledních devíti utkání. Podaří se jim to i tentokrát a Bedardománie vypukne naplno.

Středa 11. října

Kolín – Bohemians

Kouče zelenobílých Jaroslava Veselého čeká emotivní duel. Vždyť právě v Kolíně získal své první velké angažmá, když středočeský tým vedl půlrok ve druhé lize, jediné pro klub v této soutěži za posledních 20 let. V mužstvu měl pozdější reprezentanty Tomáše Petráška či Václava Jurečku, jenže tyhle doby jsou dávno pryč. Kolín na dlouhé roky spadl do divize, teprve loni se ní vyloupl o patro výš.

Nyní už druhou sezonu válčí v ČFL, aktuálně si však příliš dobře nevede, v tabulce mu patří až osmé místo. I soupeř bojuje sám se sebou, víkendové bezbrankové vystoupení proti Zlínu jeho fanoušky doslova utrápilo. I proto se, navzdory tomu, že oba celky dělí dvě soutěže, od duelu nedá očekávat velký počet gólů. V minulých dvou vzájemných pohárových utkáních padly tři a tento limit nebude překročen ani tentokrát.

Čtvrtek 12. října

Lysová – Bouzková

Souboj o místo ve čtvrtfinále turnaje v Soulu postavil Marii Bouzkové do cesty budoucnost německého tenisu. Čtvrtá nasazená se utká s 21letou Evou Lysovou, která je pořád pro širší publikum spíš neznámou. Ve dvouhře debutovala na okruhu WTA teprve loni, letos na Australian Open si odbyla premiéru na grandslamech. Na US Open ovšem v kvalifikaci rozdrtila loučící se semifinalistku turnaje z roku 2017 Coco Vandewegheovou 6:2, 6:0.

Aktuálně má sedm výher z posledních devíti utkání, přičemž všechna byla bez ztráty setu. Bouzková, hráčka elitní světové třicítky, má jednu z posledních příležitostí, jak protáhnout šňůru let, v nichž došla alespoň na jednom turnaji do finále dvouhry, na čtyři. S Lysovou si Češka poradí, ovšem procházka po rozkvetlé louce to nebude. Diváci budou v zápase svědky nejméně 19 her.

Pátek 13. října

Portugalsko – Slovensko

Domácím chybí k jistotě postupu na mistrovství Evropy už jen krůček. Potřebují v Portu porazit Slováky a zároveň doufat, že Lucembursko nezvítězí na Islandu. Svěřenci Roberta Martíneze mají dva dobré důvody, proč mohou věřit tomu, že se jim jejich část úkolu povede. Jednak ještě v kvalifikaci neinkasovali, za druhé mají ofenzivní sílu na to, aby se alespoň jednou sami prosadili.

A to přesto, že tvůrce jejich hry Bruno Fernandes z Manchesteru United, jenž svou trefou v září rozsoudil těsný souboj na Tehelném poli, je zcela z formy. Obě reprezentace se utkaly v minulosti celkem pětkrát a Slováci se za 450 minut hry zmohli na jediný gól, a to ještě z penalty. Portugalci udrží svůj neposkvrněný štít i v sedmém vystoupení ve skupině, duel však příliš branek nenabídne. Ani v jednom ze vzájemných klání nepadly víc než tři…

Vzájemné zápasy. Livesport

Sobota 14. října

Irsko – Nový Zéland

Světový šampionát ragbistů má za sebou základní skupiny a v sobotu se ve Francii rozběhne play off. Na první večer vyřazovacích bojů je na Stade de France připraven šlágr mezi Irskem a Novým Zélandem. Zatímco první jmenovaní na šampionátu jako jeden ze čtyř týmů neztratili ani bod, druzí jsou legendami tohoto sportu a se sedmi cennými kovy také nejúspěšnějším týmem dějin MS.

Jen jednou se All Blacks přihodilo, aby se nedostali do semifinále. A sice před 17 lety právě ve Francii. A ke stejnému úkazu dojde podle všeho i nyní. Tým z Oceánie už dávno není suverénem, kterým býval. S domácím výběrem utržil na začátku turnaje svou první porážku v základní skupině v historii. Irsku navíc podlehl ve třech z minulých čtyř vzájemných soubojů, navíc pokaždé alespoň devítibodovým rozdílem.

Neděle 15. října

Polsko – Moldavsko

Před podzimním vyvrcholením "české" kvalifikační skupiny je na tabulku poněkud bizarní pohled. Jediný její účastník loňského mistrovství světa v Kataru a jeho osmifinalista Polsko se totiž nachází až na čtvrtém místě, dva body za Moldavskem. A právě s ním se utká o rozfoukání své postupové jiskřičky naděje. Jeho soupeř bude mít ve čtvrtek volný los, bíločervení nastoupí na Faerských ostrovech. A už tam se zřejmě pořádně zapotí.

Pro klíčovou pasáž bojů o Euro totiž nemohou počítat se svým tahounem Robertem Lewandowským, který si poranil vazy v kotníku a oba duely vynechá. I s ním v sestavě přitom Poláci prohráli v Kišiněvě senzačně 2:3. Moldavsko dosud hostili třikrát, pokaždé sice zvítězili, jenže dvakrát z toho o jediný gól. Pokud v neděli uspějí, bude to znovu maximálně nejtěsnějším rozdílem. Z minulých pěti zápasů, když Lewa chyběl, vyhráli Orli jediné…