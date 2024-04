Z kabiny NHL: Vegas je super, San Jose však bude vždycky můj druhý domov, říká Hertl

Největší českou změnou uzávěrky přestupů v NHL se stal Tomáš Hertl (30). Útočník, jenž působil v jednom z nejhorších týmů soutěže San Jose a měl se stát tahounem národního týmu na světovém šampionátu v Praze, se najednou ocitl v sestavě obhájců Stanley Cupu Vegas Golden Knights. V rozhovoru pro Livesport Zprávy popisuje první dny a dojmy na nové adrese.

Vaše poslední velké stěhování bylo z Prahy do Kalifornie. Jaký byl přesun tentokrát?

"Samozřejmě to bylo zvláštní, jelikož jsem byl v San Jose 11 let, což je dlouhá doba. Je to velká změna, prožil jsem tam skoro půlku života, narodily se mi tam děti… Byla trochu výhoda v tom, že jsem byl zraněný, nehrál jsem a měl jsem na všechno čas. Nemusel jsem letět hned druhý den a i potom jsem se mohl ve Vegas porozhlédnout. Je to super destinace, zatím si to tady užívám."

Kdy se k vám dostala informace, že by to mohlo být Vegas?

"Něco zaznělo zhruba měsíc dopředu. Že o mě měli zájem, nicméně pak to vyhaslo. Opravdu se to začalo řešit až ke konci přestupového období. San Jose bude vždycky můj druhý domov, miluju to tam. Začal jsem tam kariéru v NHL, prožil jsem tam skvělé momenty. Jenže takováhle nabídka se dala odmítnout jen těžko. Mohl jsem jít do týmu, který má velké ambice, a být zpátky v play off. Mám ve smlouvě klauzuli, že s trejdem musím souhlasit, ovšem nebylo z mé strany nad čím váhat."

Přesto se vám asi San Jose neopouštělo lehce, že?

"Samozřejmě. Blízcí kamarádi, lidi okolo, se kterými jsme se seznámili… Bylo to pro nás s manželkou takové smutné, těžká záležitost. Přeci jen 11 let je kus života. Obtížně se loučilo, ovšem zároveň když už jsem byl v autě na cestě sem, protože to není tak daleko, hrozně jsem se těšil. Že bude zase šance bojovat v play off, protože to mi hodně chybělo. Přeci jen je to dlouhá doba, kdy jsme tam se San Jose naposledy byli…"

Rozhovor s Tomášem Hertlem

Hertl o svých začátcích ve Vegas. Livesport

Jak vás v novém působišti přijali?

"Přivítání bylo super, plno kluků řeklo: ‘Vítej na té správné straně!’ (usmívá se) Že jsou rádi, že už proti mě nemusejí bojovat. Myslím, že parta je fakt super, atmosféra v kabině úžasná. Organizace se stará maximálně, jak může, od začátku chtějí mě i manželce se vším pomoct. Zatím jsem tu naprosto spokojený."

Je cílem Vegas obhajoba titulu?

"Každý, kdo jde do play off, chce vyhrát Stanley Cup. Klukům se to tady povedlo minulý rok. To, že jsme si postup vybojovali až na konci, nic neznamená. Hlavní je tam být. Třeba Florida se loni dostala do vyřazovacích bojů posledním zápasem a pak prošla až do finále. Vegas má hodně silný tým, postavený na play off. Budeme o to bojovat. Jakmile jste ve hře o Stanley Cup, šance je vždycky."

V čem je největší rozdíl mezi současným San Jose a Vegas?

"San Jose je nyní v procesu přestavby týmu, hodně se tam obměňuje kádr, přicházejí mladí hráči, musí se to postavit. Ve Vegas je složený tým na to, aby vyhrával. A to nejenom tenhle rok, nýbrž i další sezony. Je tady spousta kvalitních hráčů, čtyři dobré lajny plus spolehliví gólmani. Není to jen o jedné pětce, koncepce týmu je cílená na dlouhé play off. A já se budu snažit pomoct a přidat to nejlepší, co umím. Doufám, že dojdeme až ke konci."

Jak vypadá po operaci vaše koleno? Drží?

"Zatím jsem neměl žádné problémy, doufám, že bude v pohodě a nebude mě trápit."

Bavil jste se s českými hráči, kteří tu v minulosti působili?

"Ani moc ne. Potkal jsem tu Patýse (gólmana týmu Jiřího Pateru), který byl nedávno povolaný z farmy. Hodně jsem se na začátku bavil s Joelem Wardem, asistentem trenéra. Hráli jsme spolu v San Jose, došli jsme až do finále Stanley Cupu. Volal mi už trochu předem, když se dozvěděl o mém trejdu. Řekl mi spoustu věcí. A když jsem sem přišel, zrovna jsme nehráli, tak mě kapitán týmu Mark Stone vzal na večeři, v tomhle to bylo dobré."

Už si pomalu zvykáte na zdejší vítěznou mentalitu?

"Poslední roky v San Jose nebyly jednoduché. Když víte skoro už od Vánoc, že jste mimo play off, není to pro hráče nic jednoduchého. Já se do něj samozřejmě chtěl vrátit. A tady se mi to splnilo. Potenciál je v tomhle týmu velký. Teď máme ještě pár zápasů, než to začne, a budeme se chtít nastartovat a předvést co nejlepší hokej."

Jakou odezvu máte zatím u zdejších fanoušků?

"Myslím, že mě přijali dobře. Po těch letech, co jsme byli rivalové. (usmívá se) T-Mobile Arena je jedno z nejlepších míst, kde může člověk hrát, je tam úžasná atmosféra. Zatím si to maximálně užívám."