Špatné spaní, bolest v krku a pak hattrick: Ani nevím, jak padl první gól, říká Slafkovský

Juraj Slafkovský (20) odehrál svůj nejlepší zápas v NHL, i díky jeho premiérovému hattricku v nejlepší lize světa porazil Montreal Philadelphii 9:3. Člen elitního útoku Canadiens, který ve své druhé sezoně v zámoří atakuje hranici 50 bodů, po utkání poměrně překvapil tvrzením, že se necítil fit.

"Nespal jsem dobře. Nevím proč, nemohl jsem usnout. Taky je mi trochu špatně a bolí mě v krku," uvedl nejvýše draftovaný hráč roku 2022. "Ani nevím, jak jsem dal první gól. Při druhém tam byla docela dobrá přihrávka od Suzukiho a při třetím mi poslal pěkný pas Dave. Mám radost ze všech gólů. Je mi jedno, jak to tam padá. Každého si vážím stejně," dodal.

Slafkovský se stal druhým nejmladším hráčem v historii Canadiens s hattrickem a šestým, kterému se to podařilo ve věku 20 let a méně. Před ním to dokázali Guy Lafleur (třikrát), Ryan Poehling, Alex Galchenyuk, Stephane Richer a Bernie Geoffrion. Richer je nejmladším hráčem v historii klubu, který má na kontě tři přesné zásahy, hattrick zaznamenal ve věku 19 let a 283 dní.

"Zase něco?" smál se košický rodák, když mu novináři připomněli jeho další historické úspěchy. "To pro mě není důležité, rekordy mě nezajímají. Zajímají mě vítězství týmu. Věřím, že do konce roku pojedem všichni dál a nasbíráme ještě nějaké další."

Slovenský útočník odehrál v této sezoně 78 zápasů a připsal si 48 bodů (19 gólů, 29 asistencí). V úvodních 39 zápasech měl bilanci 4+10. Výrazně mu pomohlo rozhodnutí trenéra Martina St. Louise postavit ho v prosinci do první formace s kapitánem Nickem Suzukim a Colem Caufieldem.

"Dělá všechno, co po něm chci. Proto dostal šanci naskakovat s našimi nejlepšími hráči a to mu dalo křídla. Zasloužil si to," prohlásil kouč Habs. Chválil ho i spoluhráč Christian Dvorak, který několik měsíců absentoval s natrženým svalem.

"Jeho progres je až neuvěřitelný, všichni vidíme, že je to výjimečný hokejista. Bylo zábavné sledovat ho z tribuny a v televizi, ale ještě víc mě těší, že jsem byl na ledě u jeho prvního hattricku."

Proti Flyers odehrál Slafkovský 14 minut a 58 vteřin, během nichž šestkrát vystřelil na branku, rozdal tři bodyčeky a připsal si jeden plusový bod. Po utkání byl vyhlášen jeho první hvězdou a od diváků v Bell Centre sklidil ovace vestoje.

"Bylo to dost hlasité a divoké. Příjemný pocit zažít něco takového. Ještě nikdy se mi nestalo, abych vstřelil hattrick, po kterém by lidé házeli čepice na led," řekl zámořským médiím a vzpomněl si na třígólový večer z minulosti, kdy jediným, kdo hodil čepici na led, byl jeho otec.

Blízko byl i čistému hattricku, ale 36 sekund před jeho třetí brankou se prosadil Brendan Gallagher. V platnosti tak nadále zůstává klubový rekord Gilberta Dionnea, který čistý hattrick zvládl ve věku 21 let a 160 dní. Po osmi letech se slovenský hráč dočkal tří přesných zásahů v jednom utkání, naposledy se to Tomáši Tatarovi povedlo 17. prosince 2016 v Detroitu proti Anaheimu.

Rozhovor se Slafkovským

Z kabiny NHL: Juraj Slafkovský. Livesport CZ

Po skončení základní části bude Slafkovský volný pro slovenskou reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa v Česku. V posledních týdnech několikrát prohlásil, že by se šampionátu rád zúčastnil, ale bude záležet i na rozhodnutí vedení Canadiens. Ještě předtím se chce soustředit na zbývající čtyři zápasy v základní části.

"Je škoda, že už jsme mimo hru o play off. Ale je dobře, že budujeme základy naší hry. Doufám, že forma vydrží nejen mně, ale všem v kabině. Chceme o něco bojovat i příští rok. Cílem je nyní skončit co nejvýše a v příští sezoně být týmem, který může vyhrát proti komukoli," uzavřel.