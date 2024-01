Spokojený Nedvěd po inspekční cestě v NHL: Hráči mají zájem na šampionát přijet

První ze dvou inspekčních cest do zámoří má za sebou generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd (52). Během ledna navštívil sedm zápasů NHL a v akci viděl 12 týmů. Jak uvedl ve středečním rozhovoru s novináři, vrátil se s dobrým pocitem, neboť všichni čeští hráči, s nimiž byl v kontaktu, mají chuť v případě příznivých okolností pomoci národnímu týmu v květnu na domácím mistrovství světa. A to včetně útočníka Pavla Zachy (26) z Bostonu, jenž dosud žádnou z reprezentačních pozvánek nevyslyšel.

"Vnímám to velice pozitivně. Potěšilo mě, že všichni hráči mají zájem a chtějí na šampionát přijet, když už jejich týmy nebudou ve hře o Stanley Cup," řekl Nedvěd.

Podobně dobrou zprávou byl návrat uzdraveného Ondřeje Paláta do sestavy New Jersey. "Bylo na něm vidět, že po zranění už je stoprocentně v pořádku, vypadal velmi dobře. Vítek Vaněček sice dostal pět gólů, ale chytal dobře, spoustu šancí zlikvidoval. Brankáři v Devils to nemají vůbec snadné, oni teď hrají výrazně jinak, než jsme byli zvyklí před lety," podotkl Nedvěd.

Nadšený byl z výkonu obránce Filipa Hronka. "Myslím, že výměna do Vancouveru ho hodně posunula. Stal se z něho kompletní hráč dopředu i do obrany. Hraje ve dvojici s Quinnem Hughesem a je to jednoznačně nejlepší obranná dvojice Canucks. Hughes je úplně odskočený, ten by byl v řadě týmů hvězdou i v útoku. Canucks hrají zatím dobře, tak uvidíme, jak se bude vše vyvíjet dál."

Mrzelo ho naopak, že neviděl v akci útočníka Dominika Kubalíka či obránce Davida Jiříčka. "Dominik byl jen na tribuně, ale myslím, že to je vynikající hráč, který teď v Ottawě nedostává prostor. A byl bych ohromně překvapený, kdyby sezonu v klubu dohrál, podle mého názoru je na cestě pryč. Tipoval bych, že by mohl jinde začít hrát o mnoho víc. Ohledně Davida jsem vůbec nepochopil jsem jejich politiku. Columbus nemá šanci jít do play off, vůbec nevím, proč mu teď nedávají prostor v první týmu. Ale když to tak cítí... I když je aktuálně v AHL, nejdůležitější je, aby hrál."

Hodně se bývalému skvělému útočníkovi Nedvědovi zamlouvalo, co viděl v podání Martina Nečase z Caroliny v souboji s Bostonem. "Byl nejlepším hráčem. Na druhé straně mimořádně neskóroval Pasta (David Pastrňák), jinak má ale vynikající formu, je to taková mašina na góly v NHL. Pavel Zacha si odehrál svoje, nehrál s Pastou, i když si myslím, že ta chemie tam mezi nimi je, ale kouč Bruins dost možná připravuje i nějaké varianty na play off," přemítal Nedvěd.

Právě na Zachu si vyhradil nejvíce času. "Úplně jsem nevěděl, co od toho mám očekávat, protože Pavel na nároďák nejezdil. Konkrétní nebudu, to není na pořadu dne, ale musím říct, že mě překvapil. Vnímám celou situaci velice pozitivně. Minulost, alespoň jak já na to koukám, je voda pod mostem. Máme tady nový trenérský štáb, který má zájem, já jako generální manažer mám s Martinem Havlátem zájem také. To pro nás bylo nejdůležitější. Finální rozhodnutí bylo na Pavlovi. Má chuť do Prahy přijet, kdyby to s Bostonem nedotáhli, kam si přejí."

V takovém případě by byl k dispozici i Pastrňák, jeden z nejlepších hráčů světa současnosti. "On je samozřejmě výjimečný hráč, pro nás by byl mimořádnou posilou. Přirovnal bych ho k Dominiku Haškovi, Jaromíru Jágrovi, nebo Sidneymu Crosbymu či Connoru McDavidovi. Je to takový typ hráče. Pro nás je důležité, že Pastovi srdíčko bije za národní mužstvo a strhne zbytek," uvedl Nedvěd.

Prakticky jisté je, že do play off nepostoupí San Jose, na jehož soupisce jsou bek Jan Rutta a útočníci Tomáš Hertl s Filipem Zadinou. "Mají zájem všichni tři. Musíme ale také počkat do uzávěrky přestupů. Co se týče Tomáše Hertla, tam si nemyslím, že by došlo k nějaké výměně. U dalších kluků třeba nějaká šance je, to mi však nepřísluší spekulovat. Když se nestane něco neočekávaného, přijedou na mistrovství světa."

Zdůraznil, že tým bude nutně potřebovat i hráče na černou práci. "Radek Faksa je vynikající hráč v tomto ohledu, v Dallasu má ušitou roli na míru, je klíčový na oslabení, chodí na důležitá vhazování. To je hráč, kterého potřebujete mít v týmu, když chcete vyhrát nějaký velký turnaj. Podobné je to u Davida Kämpfa, jenž zastává podobnou roli v Torontu," připomněl Nedvěd.

Nelehké rozhodování čeká realizační tým i v případě gólmanů. V Chicagu chytá v této sezoně skvěle Petr Mrázek. "Chytil fazonu, supi kolem něj kroužili a byl o něho zájem, protože má vynikající sezonu. Tím, že ho Chicago podepsalo na další dva roky, tak to podle mě padá. I když někdo může přijít a dát nabídku na výměnu, ale ta šance je teď daleko menší," řekl Nedvěd. O konkrétní pozici pro Mrázka ale mluvit nechtěl. "Nebudu říkat jednička, dvojka, trojka... Brankářů teď máme v NHL hodně a přemýšlíme o všech."

Do šampionátu zbývá sto dnů. "Je to blízko, těšíme se. Máme teď poslední dva turnaje Euro Hockey Tour, to je šest kvalitních zápasů, těch úplně top. Samozřejmě budeme mít ještě i nějaké další přípravné zápasy, ale bez nějaké neúcty už jsou to přece jen soupeři o něco slabší. S těmi nejlepšími se poměříme ve Švédsku, pak České hry a máte tu mistrovství světa," řekl Nedvěd.

Další cestu do zámoří plánuje po uzávěrce přestupů 8. března, vydat by se na ni měl s hlavním koučem Radimem Rulíkem i trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem.