Týden v NHL: Když trenér vyřadí kapitána, vzpomínka na Bureho a chicagská škola

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Tentokrát to byly slušné bodové žně, které v cílové rovince ovládl Connor McDavid z Edmontonu. Jeho Oilers sice ze čtyř utkání dvě prohráli, ale kapitán kanadského klubu dělal všechno pro to, aby to bylo jinak.

Gól dal sice jen jeden, ale na dalších deset nahrál a byl tak u jedenácti ze sedmnácti branek, které klub vstřelil. Pět bodů získaných v přesilových hrách byl také nejlepší ligový výkon týdne.

Brankář týdne

Jednička Thatcher Demko je mimo kvůli zraněnému kolenu, ale Vancouver, jedno z překvapení sezony, zachraňuje náhradní gólman Casey DeSmith. Postupně zastavil Buffalo, Montreal a Calgary, z 58 střel inkasoval jen pětkrát a udržel si gólový průměr 1,67 branky na utkání. Jediné vítězství mu chybí k 70 v kariéře.

Čech týdne

Tato kolonka bude tentokrát patřit třem brankářům. David Rittich z Los Angeles, Karel Vejmelka z Arizony a Lukáš Dostál z Anaheimu dostali během čtyř utkání dohromady jen čtyři branky. Rittich nedostal ani gól od Minnesoty, Dostál udržel první nulu kariéry proti Chicagu a Vejmelka zapsal třetí vítězství během pěti utkání.

Highlight týdne

Různými způsoby lze vyjádřit nespokojenost a trenér Philadelphia Flyers John Tortorella se rozhodně nebojí naprosto ničeho. Jeho tým se nečekaně drží na pozicích pro play off, ale i přesto se svérázný stratég rozhodl udělat ze svého kapitána Seana Couturiera zdravého náhradníka.

Mistr světa z Prahy z roku 2015 nakonec nehrál dva zápasy (výhra a prohra) a vrátil se do sobotní vítězné bitvy proti Bostonu. "Není příjemné slyšet, že jste zdravým náhradníkem, ale už to je v pohodě. Celou dobu bylo, vážně," řekl útočník pro The Athletic.

Trenérovo rozhodnutí se rozhodně nelíbilo každému, například Brandon Dubinsky, bývalá opora Columbusu právě ve chvíli, kdy klub vedl ostrý kouč, se do něj pořádně opřel. "Co kdybys radši místo vyřazení kapitána a jednoho z nejlepších hráčů dal tomu stejnému dvacet minut na ledě a nechal ho hrát?" napsal na sociální síť X.

Statistika týdne

Když v sezoně 2000/01 překročil Pavel Bure na Floridě podruhé v řadě hranici 50 gólů, fanoušci Panthers nejspíš nečekali, že se podobného úspěchu znovu dočkají až o 23 let později. Metu pro opravdové střelce překročil v neděli Sam Reinhart a stal se druhým hráčem klubové historie, který něco takového dokázal.

Společně s ním pokořil totožnou hranici také Zach Hyman z Edmontonu. Dva padesátigóloví střelci v jeden hrací den? To zvládli naposledy 4. dubna 2001 Jaromír Jágr a Joe Sakic.

Ze sociálních sítí

Se silnýma rosteš! To bylo k vidění na tréninku Chicaga, kde veterán a jeden z lídrů mužstva Nick Foligno školil devatenáctiletého mladičkého obránce Kevina Korchinskiho. A následně ho nezapomněl pochválit, tak to má vypadat.

Fotografie týdne

Ani brankář Jordan Binnington ani útočník Jake Neighbours nedokázali v sobotu zabránit Brocku Faberovi z Minnesoty ve skórování. Mladý bek patří mezi vůbec nejlepší nováčky sezony a ozývají se dokonce hlasy, že by to měl být on, kdo převezme Calder Trophy. "Connor Bedard je samozřejmě superstar, ale tohle by měl vyhrát Faber. Zkuste mě přesvědčit o opaku," napsal na sociální síti X bývalý obránce Jason Demers.

Faber dává sedmý gól sezony. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Nashville překonal v týdnu klubový rekord v počtu zápasů, ve kterých bodoval (16) a aktuálně už je na sedmnácti. Nevím, jestli tohle někdo čekal. Já jsem je tipoval spíš na takový klidný střed tabulky, těžko říct, jestli vůbec na play off pozice. Ale když to klape – tak to prostě klape. Nedávno jsem četl rozhovor s generálním manažerem Barrym Trotzem a on sám okolo přestupové uzávěrky nevěděl, jestli spíš kupovat či prodávat. Setkal se ale s týmem a řekl hráčům, že to je hlavně na nich. A když ukáží odhodlání poprat se play off, tak že on přivede posily. A to se stalo.

A teď jsou Predators jedním z nejlepších týmů v lize, se špičkovým brankářem Juusem Sarosem. Hlavní hvězdou je ale jednoznačně obránce a kapitán Roman Josi. Vím, že co se týče zadáků hodně se v NHL mluví o Caleu Makarovi či Quinnu Hughesovi a Josi je trochu zapomenutý. Přitom jednoznačně patří mezi tři nejlepší obránce celé soutěže, sbírá kopec bodů a hraje plno minut každý zápas. Není překvapením, že je nejvytěžovanějším hráčem mužstva. Navíc je lídrem na ledě i mimo něj.

Klub aktuálně drží místo na první Divoké kartě, co bude ve vyřazovací části dál je těžké předpovídat. Nedá se nevzpomenout na St.Louis Blues, kteří před pár lety byli na odpis a nakonec v roce 2019 vyhráli Stanley Cup."